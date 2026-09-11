Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων κοριτσιών στα Χανιά

Ένας απίστευτος και άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε πρόσφατα στα Χανιά της Κρήτης, με πρωταγωνίστριες ανήλικες μαθήτριες. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει ομάδα κοριτσιών να επιτίθεται με μανία σε μία ανήλικη, ενώ στη συνέχεια όλες μαζί ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές με πρωτοφανή αγριότητα. Οι αυτόπτες μάρτυρες, δεκάδες άλλοι μαθητές, παρακολουθούσαν «παγωμένοι» τη σκηνή, καταγράφοντας τη συμπλοκή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η έναρξη της βίαιης συμπλοκής

Στα πλάνα που εξασφαλίστηκαν και ήρθαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνονται ανήλικα κορίτσια να βρίζονται μεταξύ τους με σκληρές εκφράσεις, πριν πιαστούν στα χέρια. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε μία βίαιη συμπλοκή που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων μαθητών. Οι μαθητές αυτοί είχαν σχηματίσει έναν κύκλο γύρω από τον χώρο όπου διαδραματιζόταν το περιστατικό, παρακολουθώντας την εξέλιξη της διαμάχης.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε σε εξωτερικό χώρο, πιθανότατα κοντά σε σχολείο στα Χανιά, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας. Η πρωτοφανής αγριότητα με την οποία τα κορίτσια χτυπιούνταν μεταξύ τους προκάλεσε εντύπωση και προβληματισμό στους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι, ωστόσο, δεν επενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση.

Η κλιμάκωση της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού, η κατάσταση πήρε ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις. Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα μία ομάδα κοριτσιών να επιτίθεται με μανία σε μία συγκεκριμένη ανήλικη, με την οποία φέρεται να είχε προηγηθεί κάποια διαφωνία ή τσακωμός. Η επίθεση δεν περιορίστηκε σε απλές αψιμαχίες, καθώς οι εμπλεκόμενες αντάλλαξαν μπουνιές με ιδιαίτερη ένταση.

Σε μία ιδιαίτερα σκληρή στιγμή της συμπλοκής, μία από τις ανήλικες σέρνεται από τα μαλλιά, γεγονός που υπογραμμίζει την ακραία βία που εκδηλώθηκε. Αυτή η πράξη, μαζί με τις συνεχείς μπουνιές, αποτυπώνει την αγριότητα με την οποία διεξήχθη ο καβγάς μεταξύ των νεαρών κοριτσιών στα Χανιά, μπροστά σε πλήθος συμμαθητών τους.

Αλλεπάλληλα χτυπήματα και ανατριχιαστική κλωτσιά

Η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας σε σημείο που προκαλεί σοκ. Κάποια στιγμή, μία από τις ανήλικες, αφού το άλλο κορίτσι είχε πέσει στο έδαφος, ανέβηκε πάνω του και άρχισε να του δίνει αλλεπάλληλα χτυπήματα. Τα χτυπήματα αυτά στόχευαν στο κεφάλι και το πρόσωπο του πεσμένου κοριτσιού, δείχνοντας μία πρωτοφανή μανία.

Καθώς η σκηνή εκτυλισσόταν, ακούγεται κάποιος από τους παρευρισκόμενους μαθητές να λέει «Μπουκέτο», σχολιάζοντας προφανώς τις γροθιές που έπεφταν. Η κορύφωση της βίας ήρθε στο τέλος, όταν, σαν να μην έφτανε ο ήδη απίστευτης αγριότητας ξυλοδαρμός, μία άλλη ανήλικη πλησίασε και έδωσε μία ανατριχιαστική κλωτσιά στο κορίτσι που βρισκόταν στο έδαφος, ολοκληρώνοντας την επίθεση με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.

Οι μαθητές ως θεατές

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία του περιστατικού είναι η στάση των δεκάδων μαθητών που ήταν παρόντες. Ενώ η συμπλοκή εξελισσόταν με πρωτοφανή αγριότητα, κανείς δεν φαίνεται να επιχειρεί να παρέμβει ή να χωρίσει τα κορίτσια. Αντίθετα, οι μαθητές είχαν σχηματίσει έναν κύκλο γύρω από τις εμπλεκόμενες, παρακολουθώντας την εξέλιξη της βίας.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους μαθητές σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και κατέγραφαν ολόκληρο το περιστατικό. Η συμπλοκή καταγράφηκε λεπτομερώς, σαν να επρόκειτο για ένα θέαμα, με τους μαθητές να μετατρέπονται από αυτόπτες μάρτυρες σε απλούς θεατές μιας σκληρής σκηνής. Η βία έγινε εικόνα, το κινητό έγινε κάμερα, και η σκηνή αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται «θέαμα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis