Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2027

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2027. Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 28 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Όπως είθισται, η «πρεμιέρα» θα γίνει με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ.

Οι ημερομηνίες για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους την Παρασκευή 28 Μαΐου 2027, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2027, θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και στη Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ συνεχίζεται την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027, με τα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, τη Χημεία για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, και την Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Η ολοκλήρωση των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έχει οριστεί για την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027, με τα μαθήματα Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 29 Μαΐου 2027, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Την Τρίτη 1η Ιουνίου, θα ακολουθήσει η εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν σε διάστημα δέκα ημερών, από τις 3 έως και τις 12 Ιουνίου 2027.

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, που αφορούν υποψηφίους τόσο από ΓΕΛ όσο και από ΕΠΑΛ, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 24 Ιουνίου 2027. Παράλληλα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2027.

Με πληροφορίες από: in.gr