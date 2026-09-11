Εξαρθρώθηκε στη Ρόδο συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές

Μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί της Ρόδου, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 22 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ' εξακολούθηση.

Η εξάρθρωση και οι συλλήψεις

Η δράση της συμμορίας έλαβε τέλος μετά από επισταμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν από τα μέλη της οργάνωσης. Οι δύο συλληφθέντες, ο 22χρονος και ο 25χρονος, οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Οι αρχές ενήργησαν άμεσα μετά τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στην εγκληματική τους δράση. Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της συμμορίας αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια των διωκτικών αρχών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την προστασία των πολιτών από απάτες.

Η μεθοδολογία της απάτης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, ένα άτομο, προσποιούμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου, τηλεφώνησε σε πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε σε δύο περιπτώσεις να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις κατοικίες τους.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν ότι τα χρήματα και τα τιμαλφή έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε τράπεζα. Ο σκοπός, όπως ισχυρίζονταν, ήταν να μην απολέσουν δήθεν την αξία τους ή να αποφευχθεί η επιβολή κάποιου προστίμου. Αυτή η μέθοδος τους επέτρεψε να αποσπάσουν σημαντικά ποσά και τιμαλφή από τα θύματά τους.

Οι ρόλοι των δραστών

Η Αστυνομία αναγνώρισε τους διακριτούς ρόλους που είχε κάθε μέλος της συμμορίας. Ο 22χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα». Ήταν αυτός που παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα από προκαθορισμένα σημεία, τα οποία βρίσκονταν έξω από τις κατοικίες των θυμάτων.

Ο 25χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μετακινήσεις τους. Η συνεργασία τους, με τον έναν να αναλαμβάνει την επικοινωνία και την πειθώ και τον άλλον τη συλλογή των κλοπιμαίων και τη μεταφορά, αποτελούσε βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής τους δομής.

Η πορεία των κατηγορουμένων μετά τις απάτες

Μετά τη διάπραξη των απατών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο κατηγορούμενους. Διαπιστώθηκε ότι το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου, οι δύο άνδρες είχαν αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο, με προορισμό την Κάρπαθο, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από τις αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές της Καρπάθου ενημερώθηκαν άμεσα για την παρουσία των δύο υπόπτων στο νησί. Στις 7 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής τους.

Τα ευρήματα και η δικαστική διαδικασία

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού και της σύλληψης των δύο ημεδαπών στην Κάρπαθο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία πιθανόν χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και των απατών κατ' εξακολούθηση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεών τους.

Με πληροφορίες από: News.gr