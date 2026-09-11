Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα, ποινική δίωξη σε δύο γιατρούς

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ερευνώνται ενδελεχώς από τις αρχές. Ήδη, ποινική δίωξη έχει ασκηθεί σε δύο γιατρούς ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η εξόδιος ακολουθία τη Δευτέρα

Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου τραγουδιστή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελετή θα λάβει χώρα στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Μέχρι στιγμής, η ακριβής ώρα της κηδείας δεν έχει ανακοινωθεί.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να του πουν το τελευταίο «αντίο». Ο ξαφνικός χαμός του σε τόσο νεαρή ηλικία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και τους θαυμαστές του.

Ποινική δίωξη σε δύο γιατρούς για κακούργημα

Σε βάρος δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ειδικότερα, η δίωξη αφορά το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Το αδίκημα αυτό επισείει ποινή κάθειρξης έως και δέκα έτη.

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την άσκηση της δίωξης, βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι η οικογένεια θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Τα ερωτήματα γύρω από την πλασμαφαίρεση

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει εξελιχθεί σε ένα «θρίλερ», καθώς λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, φαίνεται ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

Αντίθετα, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή όταν του τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα, υπονοώντας ότι η διαδικασία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει. Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε. Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει πως το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε άδεια για να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη θεραπεία σε ασθενείς.

Αντιφάσεις και νέες μαρτυρίες στην έρευνα

Η ίδια η γιατρός παραδέχτηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση και βρισκόταν σε υπερδιέγερση, χωρίς να φαινόταν καλά. Παρόλα αυτά, οι γιατροί – η ίδια και ο σύζυγός της – δεν προχώρησαν σε αξιολόγηση της υγείας του, ως όφειλαν, για να διαπιστώσουν εάν θα έπρεπε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Αυτό προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα κρίσιμα σημεία των γεγονότων, εξετάζοντας τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή. Υπάρχει σύγκρουση ως προς την ακριβή ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι προσήλθε σε διαφορετική, μεταγενέστερη ώρα, όμως οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν καταγράψει την άφιξή του περίπου 3,5 ώρες νωρίτερα από την ώρα που κατέθεσε η γιατρός.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός από τους δύο γιατρούς, θα καταθέσει ως μάρτυρας και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αλλοιώσεις στον χώρο και παρεμβάσεις στο μηχάνημα, ενώ τα φίλτρα του μηχανήματος εξετάζονται για την ανεύρεση γενετικού υλικού του Γιώργου Μαζωνάκη, κάτι που θα επιβεβαίωνε την έναρξη της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, News.gr