Ο Ράσελ και η Mercedes στην κορυφή των ελεύθερων δοκιμών στην Ισπανία

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νέο σιρκουί του Madring. Το Grand Prix Ισπανίας, που αποτελεί τον 14ο αγώνα της Formula 1 για το 2026, ξεκίνησε με το FP1, όπου οι ομάδες και οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της πίστας.

Οι πρώτες εντυπώσεις στην πίστα του Madring

Στη διάρκεια της μίας ώρας που είχαν στη διάθεσή τους, οι οδηγοί προσπάθησαν να επιτύχουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο, ενώ παράλληλα οι ομάδες συγκέντρωναν πολύτιμα δεδομένα για τη βελτίωση του στησίματος των μονοθεσίων τους. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή πτώση των χρόνων, καθώς τα μονοθέσια άφηναν λάστιχο στην επιφάνεια του νέου σιρκουί.

Η πρόσφυση στην πίστα βελτιωνόταν με κάθε πέρασμα των μονοθεσίων, γεγονός που συνέβαλε στην επίτευξη ολοένα και καλύτερων επιδόσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παραδόξως, δεν χρειάστηκε να εμφανιστεί η κόκκινη σημαία κατά τη διάρκεια του FP1, κάτι που επέτρεψε την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών.

Η κυριαρχία της Mercedes και ο Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes F1 κατάφερε να σημειώσει χρόνο 1:34,077 στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα ελαστικών, εξασφαλίζοντας έτσι την 1η θέση.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι, οδηγώντας τη δεύτερη W17 της Mercedes. Ο Ιταλός βρέθηκε 0,286 δευτερόλεπτα μακριά από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο να είναι σημαντική προς το παρόν, υποδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία της Mercedes στις αρχικές δοκιμές.

Οι επιδόσεις της Ferrari και του Χάμιλτον

Πίσω από τις δύο Mercedes, στις θέσεις 3 και 4, βρέθηκαν οι δύο οδηγοί της Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, ωστόσο και οι δύο αντιμετώπισαν δυσκολίες με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Τελικά, μόνο ο Μονεγάσκος κατάφερε να κάνει χρόνο με την κόκκινη, πιο γρήγορη γόμα, αν και ο γύρος του δεν ήταν καθαρός.

Από την πλευρά του, ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σημειώσει χρόνο με τη μαλακή γόμα, καθώς ο ένας γύρος του μετά τον άλλο παρουσίαζε διαφορετικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, η επίδοσή του με τη μεσαία γόμα ήταν η καλύτερη μεταξύ όλων των οδηγών.

Η πορεία των Red Bull και McLaren

Στην 5η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, ο οποίος ήταν 0,6 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η ομάδα της Red Bull ξεκίνησε το τριήμερο με έναν σχετικά νωχελικό ρυθμό, όπως φάνηκε από την απόσταση του Ολλανδού από την πρώτη θέση.

Αντίστοιχα, ένα νωχελικό ξεκίνημα πραγματοποίησε και η McLaren Racing. Ο Λάντο Νόρις ήταν 0,8 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ βρέθηκε μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Ο Όσκαρ Πιάστρι, με τη δεύτερη MCL40, κατέλαβε την 8η θέση.

Η συμπλήρωση της δεκάδας

Την πρώτη δεκάδα των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας συμπλήρωσαν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με την Audi και ο Λίαμ Λόσον με τη Red Bull. Οι θέσεις αυτές υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία των επιδόσεων μεταξύ των ομάδων και των οδηγών στην εναρκτήρια περίοδο των δοκιμών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το τι αναμένεται στο υπόλοιπο τριήμερο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta