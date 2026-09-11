Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές προχωρούν στη συλλογή κρίσιμων στοιχείων. Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του ζεύγους των γιατρών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τον εντοπισμό του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο οδηγός αυτός αποτελεί το τρίτο πρόσωπο που αναζητούσαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονικό της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Οι πληροφορίες που θα παράσχει εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων που προηγήθηκαν της εισόδου του τραγουδιστή στον χώρο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οδηγός θα εξεταστεί από τη Δευτέρα. Σκοπός της εξέτασης είναι, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιωθεί η ακριβής ώρα κατά την οποία μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο, ένα στοιχείο κρίσιμο για την πορεία της έρευνας. Ο κ. Λυκούδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα».

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά των γιατρών

Παράλληλα με την αναζήτηση του οδηγού ταξί, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του ζεύγους των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η δίωξη αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι δύο γιατροί, μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή, όπου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην δικαστική διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, αποτελώντας ένα βασικό βήμα για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου.

Τη νεκροψία-νεκροτομή διενήργησαν δύο ιατροδικαστές, ενώ παρών κατά τη διαδικασία ήταν και ο ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος έχει οριστεί από την οικογένεια του τραγουδιστή. Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση και εκπροσώπηση των συμφερόντων της οικογένειας κατά την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Το χρονικό της άφιξης στο ιατρείο και οι αντιφάσεις

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν την έρευνα και αναμένεται να αποσαφηνιστεί με την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Οι Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό της μεταφοράς του και όλα όσα συνέβησαν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού που τον περιέθαλψε, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 16:00, καθώς φέρεται να είχε καθυστερήσει στο προγραμματισμένο του ραντεβού. Η ίδια υποστήριξε ότι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ουσιαστικά προλάβει να ξεκινήσει.

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές από το υλικό των καμερών ασφαλείας και τις καταθέσεις μαρτύρων παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Από αυτά προκύπτει ότι ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο νωρίτερα, περίπου στις 13:30, και να παρέμεινε εκεί για ένα διάστημα περίπου τριών ωρών.

Η κλήση του ΕΚΑΒ και τα ευρήματα στο σημείο

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ για βοήθεια έγινε στις 16:25. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε τοποθετημένο φλεβοκαθετήρα. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας.

Επιπλέον, ένας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ παρατήρησε την παρουσία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης στον χώρο. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα της νεκροψίας, αναμένεται να συμπληρώσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki