Αγιασμός στο σχολείο της Ψερίμου: Με έξι μαθητές ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά

Με χαμόγελα και αισιοδοξία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην ακριτική Ψέριμο, όπου ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά. Φέτος, το σχολείο του νησιού υποδέχτηκε έξι μαθητές, δίνοντας ζωή και ελπίδα στους λιγοστούς κατοίκους του. Η ημέρα σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για την τοπική κοινωνία.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το σχολείο της Ψερίμου άνοιξε φέτος τις πόρτες του υποδεχόμενο έξι μαθητές, οι οποίοι προσήλθαν με πολλά παιδικά χαμόγελα. Στο μικρό ακριτικό νησί, ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά τελέστηκε σε μια ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας. Η παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου, Γιάννη Παππά, υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος για την περιοχή.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς με έξι παιδιά αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την Ψέριμο, καθώς κάθε παιδική φωνή που ακούγεται στο σχολείο είναι πολύτιμη. Αυτό δίνει ακόμη περισσότερη ζωή στο ακριτικό νησί, ενισχύοντας την ελπίδα για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Αύξηση του αριθμού των μαθητών

Η φετινή σχολική χρονιά σηματοδοτεί μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στην Ψέριμο. Πριν από τρία χρόνια, το σχολείο είχε επαναλειτουργήσει με μόλις δύο παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο. Αυτή η αύξηση στον αριθμό των μαθητών, που έφτασαν φέτος τους έξι, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Επιπλέον, εκτός από τους έξι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο, υπάρχουν και δύο μικρότερα παιδιά που βρίσκονται στο προνήπιο. Αυτό δείχνει μια τάση αύξησης του παιδικού πληθυσμού στο νησί, γεγονός που ενισχύει την παραμονή και την ανάπτυξη οικογενειών στην ακριτική περιοχή.

Η συμβολή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης

Στην προσπάθεια να παραμείνουν οικογένειες στον τόπο τους, σημαντική βοήθεια αποτέλεσε η δημιουργία της επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής. Η γραμμή αυτή συνδέει το Μαστιχάρι με την Ψέριμο και την Κάλυμνο, προσφέροντας τη δυνατότητα επιστροφής το απόγευμα.

Μέσω αυτής της σύνδεσης, οι κάτοικοι της Ψερίμου έχουν πλέον τη δυνατότητα να εργάζονται στην Κάλυμνο και, με το πέρας της εργάσιμης ημέρας τους, να επιστρέφουν ξανά στο νησί τους και στις οικογένειές τους. Αυτή η διευκόλυνση συμβάλλει στην ενίσχυση της παραμονής και της εγκατάστασης οικογενειών στην Ψέριμο.

Οι δηλώσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παππάς, τόνισε τη μεγάλη σημασία της παρουσίας των παιδιών στο νησί. Ο κ. Παππάς υπογράμμισε ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον της Ψερίμου», αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του ακριτικού νησιού.

Ο βουλευτής επισήμανε επίσης πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν, να μορφώνονται και να συνεχίζουν τη ζωή τους στον τόπο τους. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στις οικογένειες να παραμείνουν και να ευημερήσουν στην Ψέριμο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader