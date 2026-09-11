Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια του καλλιτέχνη, μέσω του δικηγόρου της, ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η δίωξη και η δικαστική διαδικασία

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, ώστε να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Οι εξελίξεις στην ιατροδικαστική έρευνα

Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του. Η ιατροδικαστική εξέταση έχει ήδη διενεργηθεί, ωστόσο η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή παραμένει απροσδιόριστη.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των συναφών τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να προσδιορίσουν τις ακριβείς αιτίες που είχαν το μοιραίο αποτέλεσμα. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό, όπως είπε, είχε δηλώσει και ο προσωπικός του ιατρός.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι και η επίμαχη θεραπεία

Το ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης στεγάζεται στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Εκεί βρίσκονται οι «The Stem Cell Clinic» και η «INUSpheresis Athens Clinic», οι οποίες διαφήμιζαν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, όπως βλαστοκύτταρα, «ολιστική» ιατρική, φιλτράρισμα πλάσματος και 24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση.

Ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί στο ιατρείο για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Διερευνάται αν αυτή η ιατρική πράξη συνδέεται με τον θάνατό του. Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι η γιατρός δεν διέθετε άδεια για να διενεργεί την πλασμαφαίρεση, μια ιατρική πράξη που γίνεται μόνο σε τέσσερα δημόσια νοσοκομεία και από εκπαιδευμένους γιατρούς.

Το προφίλ της γιατρού και οι δραστηριότητές της

Η γιατρός, Ι.Γ., σύζυγος του γιατρού Η.Θ., φέρεται να μην είχε ειδικότητα για την επίμαχη θεραπεία, αν και η ίδια δήλωνε γυναικολόγος. Είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name, με αποτέλεσμα να την προσκαλούν και ως ομιλήτρια σε ιατρικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, την ψυχική και συναισθηματική υγεία τα τελευταία χρόνια.

Το όνομά της είχε «φιγουράρει» στο πρόγραμμα συνεδρίων, όπως εκείνο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023. Το συνέδριο αυτό είχε διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη διαΝΕΟσις. Στο συγκεκριμένο συνέδριο είχαν μιλήσει ο τότε υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο τότε υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ενώ χαιρετισμό είχε απευθύνει και ο Γιώργος Πατούλης, ως πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ).

Στο μίνι βιογραφικό της στο site του Συνεδρίου αναφέρονταν σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με ειδικότητα στη Μαιευτική – Γυναικολογία, καθώς και μεταπτυχιακά: ένα στη Μοριακή Βιολογία και ένα στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης (ΗΠΑ). Αναφερόταν επίσης ότι διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005, με το έργο της να αποσκοπεί στην εξισορρόπηση και ενδυνάμωση του ασθενούς σε θεραπευτικό και προληπτικό επίπεδο, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι η άποψη της οικογένειας είναι πως ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή στις ιατρικές πράξεις που έλαβε ο τραγουδιστής, είτε πρόκειται για την πλασμαφαίρεση είτε για κάποια άλλη πράξη που δεν έχει εξακριβωθεί.

Ο συνήγορος της οικογένειας έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και έχει διορίσει ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στη διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα. Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών. Ο κ. Λυκούδης δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο και τη λήψη DNA για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα.

Ο κ. Λυκούδης εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών, λέγοντας ότι «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή». Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εύρημα περί μη προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis