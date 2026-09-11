Ποδοσφαιριστής της Χαλ ενεπλάκη σε τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου

Ο Σόρμπα Τόμας, εξτρέμ της Χαλ και συμπαίκτης των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διαδρομή του προς την προπόνηση. Το αυτοκίνητό του ανατράπηκε και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα, σε απόσταση αναπνοής από το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Παρά την σοβαρότητα του συμβάντος, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βγήκε εντελώς αλώβητος, όπως επιβεβαίωσε και ο σύλλογος.

Το ατύχημα και η κατάσταση του οχήματος

Ο εξτρέμ της Χαλ, Σόρμπα Τόμας, είχε ένα απρόοπτο περιστατικό, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή του αυτοκινήτου του. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διαδρομή του προς την προπόνηση της ομάδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των μελών του συλλόγου.

Το όχημα εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο, με την οροφή του να βρίσκεται στο οδόστρωμα, ενώ τα τζάμια του ήταν σπασμένα, υποδηλώνοντας την ένταση της σύγκρουσης. Το ατύχημα συνέβη σε απόσταση αναπνοής από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, στην περιοχή Κότινγκχαμ.

Η ταυτότητα του ποδοσφαιριστή και το όχημα

Ο Σόρμπα Τόμας, 27 ετών, είναι ένας από τους εξτρέμ της Χαλ και συμπαίκτης των Ελλήνων ποδοσφαιριστών Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη. Η μεταγραφή του στους «Τίγρεις» είχε κοστίσει περίπου 11,6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον καθιστά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα.

Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο ήταν ένα πολυτελές μοντέλο Land Rover Defender. Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή μεταξύ των ποδοσφαιριστών, με την αξία του να μπορεί να φτάσει έως και περίπου 185.000 ευρώ. Το όχημα διέθετε επίσης μια εξατομικευμένη πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει στη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στον σύλλογο.

Η αντίδραση του συλλόγου και η επιβεβαίωση

Η Χαλ Σίτι, σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε το πρωί, επιβεβαίωσε το τροχαίο ατύχημα και εξέφρασε την ανακούφισή της για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή. Η ανακοίνωση ανέφερε: «Η Χαλ Σίτι με ανακούφιση επιβεβαιώνει ότι ο Σόρμπα Τόμας είναι καλά στην υγεία του, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε κοντά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Κότινγκχαμ».

Ο σύλλογος γνωρίζει τις εικόνες του αυτοκινήτου του Σόρμπα Τόμας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους. Επιβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής δεν έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό και βγήκε από το όχημα εντελώς αλώβητος, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτό την ώρα του ατυχήματος. Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ηρεμία των υποστηρικτών της ομάδας.

Το σημείο του συμβάντος και οι αυτόπτες μάρτυρες

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μίλχαουζ Γουντ, στην περιοχή Κότινγκχαμ, σε έναν στενό δρόμο. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από το σημείο του ατυχήματος, διακρίνεται και μέλος του τεχνικού επιτελείου της Χαλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον προπονητή της ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι στον συγκεκριμένο στενό δρόμο, οι οδηγοί συνήθως κινούνται με ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα περίπου 24 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που καθιστά το ατύχημα ακόμα πιο απρόσμενο για την τοπική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko