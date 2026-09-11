Η Αλ Κάιντα 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Από την παντοδυναμία στην Αφρική

Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και η Αλ Κάιντα παρουσιάζει σήμερα μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την παντοδυναμία του παρελθόντος. Παρά τα συντριπτικά πλήγματα που έχει δεχθεί στον πυρήνα της, η οργάνωση καταφέρνει να επιβιώσει, έχοντας μετεξελιχθεί σε έναν ανθεκτικό ιδεολογικό φάρο και πάροχο τεχνογνωσίας για τζιχαντιστικά δίκτυα παγκοσμίως. Το νέο της κέντρο βάρους εντοπίζεται πλέον στην αφρικανική ήπειρο, σηματοδοτώντας μια σημαντική γεωγραφική μετατόπιση της παγκόσμιας απειλής.

Από την παντοδυναμία στην επιβίωση

Η Αλ Κάιντα, είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, απέχει σημαντικά από την ισχύ και την επιρροή που διέθετε στο παρελθόν. Η οργάνωση έχει υποστεί σοβαρά και συντριπτικά πλήγματα στον πυρήνα της, γεγονός που έχει επηρεάσει βαθιά τη δομή και τη λειτουργία της, μειώνοντας την επιχειρησιακή της ικανότητα στην αρχική της μορφή.

Παρά τις σημαντικές απώλειες και τις πιέσεις που έχει δεχθεί, η Αλ Κάιντα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Κατάφερε να επιβιώσει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, μεταλλάσσοντας τον τρόπο δράσης και την παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας την υπόστασή της ως ένα δίκτυο-φάντασμα.

Ο ρόλος του ιδεολογικού φάρου και της τεχνογνωσίας

Στη νέα της μορφή, η οργάνωση λειτουργεί ως ένας ανθεκτικός ιδεολογικός φάρος για διάφορα τζιχάντ ιστικά δίκτυα ανά τον κόσμο. Προσφέρει ιδεολογική καθοδήγηση και έμπνευση σε ομάδες που ασπάζονται παρόμοιες εξτρεμιστικές αντιλήψεις, διατηρώντας έτσι την επιρροή της στο ευρύτερο φάσμα του διεθνούς τζιχάντ.

Επιπλέον, η Αλ Κάιντα έχει αναλάβει τον ρόλο του παρόχου τεχνογνωσίας. Μεταδίδει τις γνώσεις, τις μεθόδους και τις τακτικές της σε άλλα τζιχάντ ιστικά δίκτυα παγκοσμίως, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και συμβάλλοντας στη διατήρηση και εξάπλωση της εξτρεμιστικής δράσης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Η μετατόπιση του κέντρου βάρους στην Αφρική

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται στην εξέλιξη της Αλ Κάιντα είναι η γεωγραφική μετατόπιση του κέντρου βάρους της. Το νέο επίκεντρο της δράσης και της επιρροής της οργάνωσης εντοπίζεται πλέον στην αφρικανική ήπειρο, σηματοδοτώντας μια στρατηγική αναδιάταξη των δυνάμεών της.

Αυτή η μεταφορά της παγκόσμιας απειλής στην Αφρική υποδεικνύει ότι η ήπειρος έχει αναδειχθεί σε κύριο πεδίο για την ανάπτυξη και την επέκταση των τζιχάντ ιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, καθιστώντας την μια περιοχή αυξημένου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση της εξέλιξης της οργάνωσης.

Οι απαρχές του διεθνικού δικτύου

Οι ρίζες του διεθνικού δικτύου της Αλ Κάιντα εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άρχισαν να διαμορφώνονται οι δομές και οι ιδεολογικές βάσεις που οδήγησαν στη δημιουργία της οργάνωσης, θέτοντας τα θεμέλια για τη μετέπειτα δράση της.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Οσάμα μπιν Λάντεν διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε αυτή την αρχική φάση. Αξιοποίησε την εμπειρία που είχε αποκτήσει από τα πεδία των μαχών του Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας την ως βάση για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη του δικτύου, το οποίο αργότερα θα γινόταν γνωστό ως Αλ Κάιντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta