Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Η Νέα Οδός ανακοίνωσε την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ», οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση εκτεταμένων ασφαλτικών εργασιών. Οι ρυθμίσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας στις 07:00 το πρωί, και θα παραμείνουν σε ισχύ έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2026, με την ολοκλήρωση να αναμένεται στις 20:00 το βράδυ. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα επηρεάσει το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Λαμία, σε συγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, απαιτώντας την προσοχή των οδηγών.

Πότε και πού θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις

Οι προγραμματισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ανακοινώθηκαν από τη Νέα Οδό, θα εφαρμοστούν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ». Η έναρξη των ρυθμίσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 07:00 το πρωί. Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά το ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς τη Λαμία.

Η περίοδος ισχύος των ρυθμίσεων είναι εκτεταμένη, καθώς θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2026, με την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας να αναμένεται στις 20:00 το βράδυ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες επιβάλλουν αυτές τις ρυθμίσεις, θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός του συγκεκριμένου ωραρίου από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Οι φάσεις των ασφαλτικών εργασιών και οι αποκλεισμοί λωρίδων

Οι ασφαλτικές εργασίες που θα λάβουν χώρα στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» έχουν χωριστεί σε δύο διακριτές φάσεις, οι οποίες προβλέπουν τον προσωρινό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται απρόσκοπτα, αλλά αποκλειστικά από τη δεξιά λωρίδα του οδοστρώματος.

Πιο συγκεκριμένα, η Φάση Α των εργασιών θα επιφέρει τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας σε ένα τμήμα που εκτείνεται από το 69ο χιλιόμετρο έως και το 71,9ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου. Ακολούθως, στην Φάση Β, ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας θα μετατοπιστεί στο τμήμα από το 71,6ο χιλιόμετρο έως και το 73ο χιλιόμετρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης.

Μέτρα ασφαλείας και υποχρεώσεις οδηγών

Η Νέα Οδός, ως διαχειριστής του αυτοκινητοδρόμου, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει λάβει τα δέοντα μέτρα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, θα τοποθετηθούν σχετικές προσωρινές σημάνσεις σε όλα τα επηρεαζόμενα σημεία.

Οι σημάνσεις αυτές έχουν ως πρωταρχικό στόχο την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των οδηγών που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του «ΑΘΕ», ώστε να γνωρίζουν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την αποφυγή προβλημάτων, η Νέα Οδός εφιστά την προσοχή των οδηγών, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της τοποθετημένης σήμανσης.

Πιθανότητα ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών

Παρόλο που έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών, υπάρχει η πιθανότητα αυτές να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» θα αποκατασταθεί πλήρως και άμεσα, πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου 2026.

Η Νέα Οδός εκφράζει την κατανόηση και την ευγνωμοσύνη της προς τους οδηγούς για την υπομονή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι εργασίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του οδικού δικτύου και την ασφάλεια όλων των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki