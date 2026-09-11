Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κλινική και οι «ολιστικές» θεραπείες της Ιωάννας Γάκα

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, έχει φέρει στο φως τη δράση της κλινικής The Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι. Η Ιωάννα Γάκα, η οποία φέρεται να υπέβαλε τον τραγουδιστή στη συγκεκριμένη διαδικασία, παρουσιαζόταν μαζί με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως γκουρού της αντιγήρανσης και αναζωογόνησης. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται.

Η κλινική και οι «ολιστικές» θεραπείες

Στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το ζευγάρι των γιατρών, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, είχε δημιουργήσει την κλινική The Stem Cell Clinic. Η κλινική αυτή απευθυνόταν σε πελάτες με «γερά πορτοφόλια», προσφέροντας υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως ολιστική ιατρική.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Γάκα προβαλλόταν στους κοσμικούς κύκλους ως η γκουρού της αντιγήρανσης και αναζωογόνησης, χρησιμοποιώντας θεραπείες «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν η κλινική, δεν υπήρχε καμία αναγραφή που να δήλωνε την παρουσία της, καθώς όλα τα ραντεβού γίνονταν μόνο μέσω της ιστοσελίδας των γιατρών αλλά και «από στόμα σε στόμα».

Ο τιμοκατάλογος και το πελατολόγιο

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην The Stem Cell Clinic είχαν υψηλό κόστος, αντανακλώντας το πελατολόγιο στο οποίο απευθυνόταν. Ο τιμοκατάλογος για μια απλή επίσκεψη ξεκινούσε από τα 250 ευρώ.

Για πιο σύνθετες ιατρικές πράξεις, όπως η πλασμαφαίρεση, τα ποσά ξεπερνούσαν τις 5.000 ευρώ. Ανάμεσα στους πελάτες του ζευγαριού φαίνεται να βρίσκονται και αρκετά επώνυμα πρόσωπα, τα οποία δεν αποκλείεται να κληθούν να καταθέσουν σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν, χωρίς να υφίσταται κάποια μομφή εναντίον τους.

Οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Η Ιωάννα Γάκα ήταν αυτή που είχε προτείνει στον τραγουδιστή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και, σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, ξεκίνησε τη συγκεκριμένη πράξη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, στον 54χρονο τραγουδιστή φέρεται να είχαν τοποθετηθεί δύο φλεβοκαθετήρες και η διαδικασία να βρισκόταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον 45 λεπτά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή ενώ η θεραπεία βρισκόταν σε εξέλιξη και όχι κατά την προεργασία της.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι αντιφάσεις

Οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες για περισσότερες από εννέα ώρες την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, τόσο στο ιατρείο όσο και στο σπίτι του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν έγγραφα, σκληροί δίσκοι από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αντικείμενα, τα οποία εκτιμάται ότι θα παράσχουν επιπλέον στοιχεία στις αρχές.

Πολλά από όσα κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα στην Ασφάλεια Αθηνών σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, διαψεύστηκαν από τις αστυνομικές έρεβες. Η ίδια φέρεται να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Ενδεικτικά, η κάμερα από την είσοδο της πολυκατοικίας κατέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει εκεί στη μία το μεσημέρι, ενώ η γιατρός είχε δηλώσει ότι έφτασε στις τέσσερις.

Η στιγμή της άφιξης του ΕΚΑΒ

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισήλθε στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στο κρεβάτι. Ένας από τους διασώστες κατέθεσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπαθούσαν να τον αποσυνδέσουν από το μηχάνημα τη στιγμή εκείνη.

Με πληροφορίες από: Newsit