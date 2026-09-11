Η οικογένεια Μαζωνάκη ζητά αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους γιατρούς

Την αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου, στην οποία πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναμένεται να ζητήσει η οικογένεια του εκλιπόντος. Η πρόθεση αυτή αφορά τη μετατροπή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία απέκλεισε την ύπαρξη προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9), αναφέρθηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα με την καρδιά του.

Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειας, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Ο κ. Λυκούδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας».

Η επιβεβαίωση για την κατάσταση της καρδιάς

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης τόνισε ότι αυτή η ιατροδικαστική επιβεβαίωση συνάδει με τις προηγούμενες πληροφορίες που είχε λάβει. Είχε αναφέρει από προχθές ότι η πληροφόρησή του από τον προσωπικό ιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν πως η καρδιά του ήταν σε άριστη κατάσταση, καλύτερη από τη δική του και από όλων μας, χωρίς να υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.

«Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς», δήλωσε ο κ. Λυκούδης.

Η σύνδεση του θανάτου με ιατρικές πράξεις

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι η θέση της πλευράς του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πως ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με την ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε. Αυτή η άποψη αποτελεί κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας τους για την αναβάθμιση της κατηγορίας.

«Η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ των ιατρικών επεμβάσεων και του τραγικού αποτελέσματος.

Το ενδεχόμενο της πλασμαφαίρεσης ή άλλης πράξης

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις του κ. Λυκούδη, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται ως αιτία θανάτου είναι η πλασμαφαίρεση. Τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όπως ανέφερε ο ίδιος, επικαλούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί.

Παράλληλα, ο δικηγόρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε κάποια άλλη ιατρική πράξη, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί. «Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», πρόσθεσε ο κ. Λυκούδης.

Οι επιπτώσεις της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου

Μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και την επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, η πλευρά της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει επίσημα την αναβάθμιση της κατηγορίας. Η ζητούμενη αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει σημαντικές νομικές προεκτάσεις για τους δύο γιατρούς της κλινικής στην Καρνεάδου, καθώς η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο φέρει πολύ βαρύτερες συνέπειες σε σχέση με την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos