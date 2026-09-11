Ο ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σε φίλαθλο του Ηρακλή

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ) προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση κοινωνικής προσφοράς, δωρίζοντας ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον Δημήτρη Δρακάκη. Ο Δρακάκης, φίλαθλος του Ηρακλή, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και η δωρεά αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς του. Η ενέργεια αυτή του ΠΣΑΠΠ αποτελεί μια συγκινητική χειρονομία αλληλεγγύης προς έναν συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Η κίνηση αλληλεγγύης του ΠΣΑΠΠ

Ο ΠΣΑΠΠ, εκφράζοντας ένα βαθύ αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στην αγορά και δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ειδικά σχεδιασμένου για άτομα με αναπηρία. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Συνδέσμου να στηρίζει ενεργά την κοινωνία και να προσφέρει βοήθεια όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η χειρονομία αυτή χαρακτηρίστηκε ως υπέροχη και συγκινητική, καθώς στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη του Δημήτρη Δρακάκη. Ο Σύνδεσμος έδειξε έμπρακτα την ευαισθησία του απέναντι σε ανθρώπους που δοκιμάζονται από προβλήματα υγείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πρακτική και άμεση βοήθεια.

Ο Δημήτρης Δρακάκης και τα προβλήματα υγείας

Ο Δημήτρης Δρακάκης, γνωστός φίλαθλος της ομάδας του Ηρακλή, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία καθιστούν την καθημερινή του μετακίνηση ιδιαίτερα δύσκολη. Η κατάσταση της υγείας του έχει οδηγήσει σε ακρωτηριασμό, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του.

Σύμφωνα με την επίσημη γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), με αριθμό γνωστοποίησης 530-2026-447, το ποσοστό αναπηρίας του Δημήτρη Δρακάκη ανέρχεται σε 95%. Αυτό το υψηλό ποσοστό υπογραμμίζει την έκταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και την επιτακτική ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό.

Η σημασία του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που δώρισε ο ΠΣΑΠΠ αναμένεται να προσφέρει στον Δημήτρη Δρακάκη σημαντική βοήθεια στην καθημερινή του μετακίνηση. Η χρήση ενός τέτοιου αμαξιδίου θα του επιτρέψει να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια, μειώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της κινητικής του αναπηρίας.

Η δωρεά αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει στον Δημήτρη μεγαλύτερη αυτονομία, επιτρέποντάς του να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες με λιγότερη εξάρτηση από άλλους. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπρέπειάς του και την αύξηση της ανεξαρτησίας του, στοιχεία κρίσιμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σε όλα τα επίπεδα.

Εκστρατεία για την αγορά προσθετικού μέλους

Πέρα από τη δωρεά του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, έχει ξεκινήσει και μία ευρύτερη εκστρατεία για την περαιτέρω υποστήριξη του Δημήτρη Δρακάκη. Η εκστρατεία αυτή διεξάγεται μέσω της πρωτοβουλίας «Πράξη Αγάπης» και έχει ως κύριο στόχο την οικονομική ενίσχυση για την αγορά ενός προσθετικού μέλους.

Η απόκτηση ενός προσθετικού μέλους θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Δημήτρη. Για όσους επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να συνεισφέρουν οικονομικά, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οι διαθέσιμοι τρόποι ενίσχυσης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://messenger.praxiagapis.gr/i5.

Με πληροφορίες από: Gazzetta