Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι δύο γιατροί ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ευελπίδων. Η μεταφορά τους έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, με τους δύο συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης με χειροπέδες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Η μεταφορά στην Ευελπίδων και οι κατηγορίες

Οι δύο συλληφθέντες γιατροί, οι οποίοι εργάζονταν στην ιδιωτική κλινική του Κολωνακίου, οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αφορά το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, ένα σοβαρό αδίκημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Απόστολος Ανδρέου, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη στιγμή, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και ο τρόπος λειτουργίας του ιατρείου των δύο γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες.

Η θέση της οικογένειας και η αναβάθμιση της κατηγορίας

Ο συνήγορος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ και ανέφερε πως η οικογένεια θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η πρόθεση είναι να ζητηθεί η μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που θα αλλάξει σημαντικά τη νομική διάσταση της υπόθεσης.

Ο κ. Λυκούδης είχε δηλώσει από προχθές ότι η πληροφόρησή του από τον προσωπικό ιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν πως η καρδιά του ήταν σε άριστη κατάσταση και ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Αυτή η πληροφορία, όπως είπε, επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών

Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας, το πόρισμα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν επιβαρυμένη. Δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας, κάτι που ο κ. Λυκούδης είχε υποστηρίξει από την αρχή, βασιζόμενος στις πληροφορίες του προσωπικού ιατρού του εκλιπόντος.

Αυτή η διαπίστωση είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αποκλείει ένα πιθανό αίτιο θανάτου και ενισχύει τη θέση της οικογένειας για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε περίπου στις 12 παρά τέταρτο το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο δεν παρείχε οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ιατροδικαστής δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με βεβαιότητα τι προκάλεσε τον θάνατο, με αποτέλεσμα η διερεύνηση να συνεχίζεται.

Η αδυναμία προσδιορισμού των ακριβών αιτιών θανάτου στην αρχική εξέταση αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα και καθιστά αναγκαία τη διενέργεια περαιτέρω αναλύσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμονή για τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτές οι αναλύσεις θεωρούνται καθοριστικές για την υπόθεση, καθώς αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τον μηχανισμό και τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ολοκλήρωση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης, προσφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη εικόνα της τραγικής αυτής υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis