Φωτιά στο Μαρκόπουλο: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μαρκοπούλου Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 13:00, κινητοποιώντας άμεσα ένα μεγάλο αριθμό επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίει ξερά χόρτα, χωρίς να απειλούνται κατοικίες στην περιοχή.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς

Για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Μαρκόπουλο, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 12 οχήματα. Η επίγεια δύναμη ενισχύεται από δύο ομάδες πεζοπόρων, που ανήκουν στην 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της φύσης της βλάστησης και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης.

Συνδρομή από τον Δήμο Μαρκοπούλου

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εκτός από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχεται και ουσιαστική συνδρομή από τους τοπικούς φορείς. Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει ενεργά στο έργο, διαθέτοντας υδροφόρες, οι οποίες ενισχύουν την παροχή νερού στα σημεία που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Η παρουσία των υδροφόρων των ΟΤΑ συμπληρώνει την επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας επαρκείς ποσότητες νερού για τις ρίψεις, ιδίως σε περιοχές όπου η πρόσβαση ή η άμεση παροχή νερού μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Η άμεση ανταπόκριση του Δήμου συμβάλλει στην ταχύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στην προστασία της περιοχής.

Παρακολούθηση της κατάστασης με τεχνολογικά μέσα

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ακριβή χαρτογράφηση του μετώπου και την καλύτερη διαχείριση των δυνάμεων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του drone παρέχουν κρίσιμα δεδομένα στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη των δυνάμεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Από την ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώνεται ότι η φωτιά καίει κυρίως ξερά χόρτα και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Διερεύνηση των αιτίων και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πέρα από την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έρευνα είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εμπρησμό, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Μαρκοπούλου, όπως και ευρύτερες περιοχές της Αττικής, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο υψηλός αυτός δείκτης υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως συνέβη και στην τρέχουσα περίπτωση, προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit