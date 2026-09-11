Δίκη Μαραντόνα: Ψυχίατρος κατέθεσε για τις συνθήκες θανάτου του ποδοσφαιρικού θρύλου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας στη δίκη που διεξάγεται στην Αργεντινή για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού θρύλου. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ένας ψυχίατρος κατέθεσε σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Μαραντόνα, υποστηρίζοντας ότι η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ήταν κατάλληλη. Η κατάθεση αυτή εστιάζει στην αιτία θανάτου, αποκλείοντας τη δηλητηρίαση ή προβλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ η δίκη συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες της κατ' οίκον νοσηλείας του.

Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα και η δικαστική διερεύνηση

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, στο σπίπο του. Η αιτία θανάτου του προσδιορίστηκε ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα. Ο θάνατος του Αργεντινού θρύλου έχει οδηγήσει σε μια πολύκροτη δίκη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η δικαστική διαδικασία στην Αργεντινή διερευνά ενδελεχώς τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Μαραντόνα. Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που απασχολούν το δικαστήριο είναι το αν έπρεπε ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται στο σπίτι του κατά την περίοδο εκείνη, ή αν η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η δίκη προσπαθεί να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της κατ' οίκον φροντίδας που λάμβανε.

Η κατάθεση του ψυχιάτρου Ανίμπαλ Αρέκο

Στο πλαίσιο της δίκης, κλήθηκε να καταθέσει ένας ψυχίατρος, ο Ανίμπαλ Αρέκο, ο οποίος εκπροσώπησε την πλευρά της υπεράσπισης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την πατρίδα του Μαραντόνα, ο κ. Αρέκο τόνισε ότι η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο Ντιεγκίτο κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον νοσηλείας του, λίγο πριν από τον θάνατό του, ήταν κατάλληλη για την κλινική του εικόνα. Η κατάθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την υπεράσπιση των εμπλεκομένων προσώπων.

Ο ψυχίατρος ήταν σαφής ως προς την αιτία θανάτου, δηλώνοντας: «Η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, αλλά μπορώ, ωστόσο, να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ούτε δηλητηρίαση ούτε πρόβλημα που σχετίζεται με ναρκωτικά». Πρόσθεσε επίσης ότι «η συνταγογράφηση ψυχοτρόπων φαρμάκων ήταν κατάλληλη για την κλινική εικόνα του ασθενούς» και ότι η δόση που χορηγήθηκε στον Μαραντόνα «δεν προκαλεί καρδιοτοξικότητα». Οι δηλώσεις αυτές αποσκοπούν στο να αποσαφηνίσουν τις ιατρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Επιφυλάξεις της εισαγγελίας για την κατ' οίκον φροντίδα

Ο Ανίμπαλ Αρέκο αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη νοσηλείας σε νοσοκομείο, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτός ο ασθενής χρειαζόταν αυτό το είδος φροντίδας». Αυτή η άποψη υποδηλώνει ότι, κατά την εκτίμησή του, η κατ' οίκον νοσηλεία ήταν επαρκής για την κατάσταση της υγείας του Ντιέγκο Μαραντόνα, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα μεταφοράς του σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, η εισαγγελία έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με διάφορες πτυχές της υπόθεσης. Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν τόσο την ψυχιατρική αγωγή που ακολουθούσε ο Μαραντόνα όσο και την εμπλοκή της ψυχιάτρου Κοσάτσοφ στην οργάνωση της κατ’ οίκον νοσηλείας του. Οι προβληματισμοί της εισαγγελίας υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τον θάνατο του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta