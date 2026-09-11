Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατό του

Στην Ευελπίδων βρέθηκαν σήμερα, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι των γιατρών διατηρεί κλινική στο Κολωνάκι, όπου και φέρεται να συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του καλλιτέχνη, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες.

Η παρουσία των γιατρών στην Ευελπίδων

Οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής. Η παρουσία τους εκεί ήταν προγραμματισμένη, καθώς αναμένεται να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα για να τους απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες που τους βαραίνουν σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην ποινική διερεύνηση, όπου ο εισαγγελέας θα καθορίσει το ακριβές νομικό πλαίσιο των κατηγοριών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, λόγω της φύσης του συμβάντος και της εμπλοκής των ιατρών.

Οι κατηγορίες και το περιστατικό της ανακοπής

Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση, μια σοβαρή κατηγορία που αφορά την ευθύνη τους για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η κατηγορία αυτή συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας πλασμαφαίρεσης, την οποία έκανε στην κλινική τους στο Κολωνάκι.

Η πλασμαφαίρεση, μια ιατρική διαδικασία, διεξαγόταν στην κλινική των γιατρών όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από αυτό το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη που συνέβαλαν στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Απροσδιόριστα αίτια θανάτου μετά τη νεκροψία

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, μια απαραίτητη διαδικασία για την επιστημονική εξακρίβωση των αιτιών θανάτου. Ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας έδειξαν απροσδιόριστα αίτια θανάτου, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο του τραγουδιστή.

Λόγω αυτού του απροσδιόριστου αποτελέσματος, οι αρχές αναμένουν πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτές οι περαιτέρω αναλύσεις θεωρούνται καθοριστικές για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία που προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για να προσδιοριστούν οι τυχόν ευθύνες των δύο γιατρών στην υπόθεση.

Το ζήτημα της άδειας για την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, η γιατρός του ζευγαριού παρουσιαζόταν στο κοινό ως ολιστική γιατρός και γυναικολόγος. Ωστόσο, φέρεται να μην διέθετε την απαιτούμενη επίσημη άδεια για να διενεργεί πλασμαφαίρεση, τη συγκεκριμένη θεραπεία κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια ιατρική διαδικασία που μπορεί να κριθεί δυνητικά επικίνδυνη, ιδίως όταν δεν πραγματοποιείται από πλήρως εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και εκτός του οργανωμένου πλαισίου ενός νοσοκομείου. Η έλλειψη της απαραίτητης άδειας για τη διενέργεια αυτής της θεραπείας αποτελεί ένα κεντρικό και σημαντικό στοιχείο στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos