Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να αποφυλακιστεί από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόλυσή του θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο κ. Κασιδιάρης θα έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του, χωρίς να υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδίκη.

Ημερομηνία και τόπος αποφυλάκισης

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026, και συγκεκριμένα στις 12:00 το μεσημέρι, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα απολυθεί από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού. Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση από τη συνήγορο υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, η οποία γνωστοποίησε την ακριβή ημερομηνία και ώρα της απόλυσης.

Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος κρατείται στις φυλακές του Δομοκού, αναμένεται να ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής που του έχει επιβληθεί έως την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Η ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης

Η Βάσω Πανταζή, υπό την ιδιότητά της ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση για την επικείμενη αποφυλάκιση του εντολέα της. Στην ανακοίνωσή της, η δικηγόρος τόνισε ότι ο κ. Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του.

Παράλληλα, η κ. Πανταζή υπογράμμισε ότι σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Αυτή η επισήμανση αποτελεί κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης της συνηγόρου, η οποία αναφέρει ότι ο εντολέας της θα έχει εκτίσει πλήρως την ποινή του.

Οι δηλώσεις περί «ρωγμής» και «πλήγματος»

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, η Βάσω Πανταζή έκανε λόγο για «ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας». Η συνήγορος υποστήριξε ότι το τεκμήριο αθωότητας του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει ακόμη ενεργό, παρά την έκτιση της ποινής του.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη κατάσταση, όπου ένας κρατούμενος ολοκληρώνει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη, σε ένα κράτος δικαίου συνιστά σοβαρό ζήτημα. Οι δηλώσεις αυτές εστιάζουν στην νομική πτυχή της υπόθεσης και στην ερμηνεία των δικαιωμάτων του εντολέα της.

Πολιτικά σχέδια μετά την αποφυλάκιση

Η ανακοίνωση της συνηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη δεν περιορίστηκε στην επικείμενη αποφυλάκιση, αλλά αναφέρθηκε και στα πολιτικά του σχέδια για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα.

Προκειμένου να παρουσιαστούν οι θέσεις του ίδιου του Ηλία Κασιδιάρη και να μην αναπαράγονται, όπως αναφέρει η συνήγορος, «ανυπόστατες φήμες» σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του βήματα, ο ίδιος πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Αυτή η συνέντευξη θα λάβει χώρα μετά την έξοδό του από τις φυλακές, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει τις πολιτικές του προθέσεις και να τοποθετηθεί για την επόμενη ημέρα της πολιτικής του πορείας.

Η καταδίκη και η ποινή για τη Χρυσή Αυγή

Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε πρωτόδικα τον Οκτώβριο του 2020 σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών. Η καταδίκη αφορούσε τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», ένα από τα βασικά αδικήματα της υπόθεσης.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε εκ νέου ένοχο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Του επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών, δηλαδή την ίδια βασική ποινή που επιβλήθηκε και στα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου «διευθυντηρίου», με εξαίρεση τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο, στον οποίο επιβλήθηκαν 10 έτη. Συνολικά, ο κ. Κασιδιάρης έκτισε περίπου 7 χρόνια πραγματικής παραμονής στη φυλακή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader, Enikos