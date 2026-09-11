Σοβαρή καταγγελία για ιατρείο στο Κολωνάκι: «Είπαν ότι έχω παράσιτα στο αίμα και θα σωθώ μόνο με πλασμαφαίρεση»

Σοβαρή καταγγελία από ασθενή προκαλεί προβληματισμό σχετικά με ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, τον ίδιο χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο άνδρας ισχυρίζεται ότι οι γιατροί του ιατρείου επιχείρησαν να τον πείσουν πως έπασχε από παράσιτα στο αίμα και πως η μόνη λύση για τη σωτηρία του ήταν η πλασμαφαίρεση. Η μαρτυρία του φέρνει στο φως πτυχές της λειτουργίας του ιατρείου και των μεθόδων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν, δημιουργώντας ερωτήματα για τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Η επίσκεψη και το κόστος

Ο καταγγέλλων, σύμφωνα με τη μαρτυρία που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, κατάφερε να κλείσει ραντεβού στο συγκεκριμένο ιατρείο ύστερα από σύσταση φίλου του. Αυτό συνέβη καθώς το ιατρείο δεν δεχόταν απευθείας νέους πελάτες, απαιτώντας προηγούμενη παραπομπή από κάποιον που ήδη γνώριζε τις υπηρεσίες τους. Η επίσκεψη του άνδρα στον χώρο πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου φέτος.

Για την εν λόγω επίσκεψη και την παροχή των υπηρεσιών, ο ασθενής πλήρωσε το ποσό των 300 ευρώ. Ο αρχικός του σκοπός ήταν να λάβει πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή θεραπεία για την απώλεια κιλών, καθώς είχε την πληροφόρηση ότι οι άνθρωποι αυτοί «είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στον μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά». Ωστόσο, η εξέλιξη της επίσκεψης πήρε διαφορετική και απρόσμενη τροπή.

Οι «παράλογες» διαγνώσεις και η προειδοποίηση

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ιατρείο, ο άνδρας βρέθηκε να ακούει, όπως περιγράφει, «παράλογα πράγματα» από τους γιατρούς. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προσωπικού του γιατρού, ο οποίος, αφού ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα, τον προειδοποίησε να αποχωρήσει απευθείας από τον χώρο.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του προσωπικού του γιατρού, η παραμονή του στο ιατρείο ενείχε κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή του. Αυτή η σοβαρή προειδοποίηση ενίσχυσε τον προβληματισμό του καταγγέλλοντος σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν και την ασφάλεια των προτεινόμενων «θεραπειών».

Η περιγραφή του χώρου και του προσωπικού

Ο καταγγέλλων περιέγραψε τον χώρο του ιατρείου ως ένα «πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι». Η υποδοχή των ασθενών γινόταν με τρόπο που δημιουργούσε αίσθηση οικειότητας, με τη γιατρό να εμφανίζεται «σαν να σε ξέρει χρόνια», όπως ανέφερε ο ίδιος, ενισχύοντας την αίσθηση αυτή.

Στην αρχή, εμφανίστηκε η γιατρός, η οποία τον υποδέχτηκε στο γραφείο της. Εκεί βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος συστήθηκε για να ενισχυθεί περαιτέρω η αίσθηση οικειότητας και εμπιστοσύνης. Αργότερα, εμφανίστηκε και μια τρίτη κοπέλα, η οποία ζήτησε από τον ασθενή να του κάνει εξέταση αίματος, μια διαδικασία που φάνηκε να αποτελεί μέρος της αρχικής αξιολόγησης.

Η «διάγνωση» για τα παράσιτα και η πλασμαφαίρεση

Δεκαπέντε λεπτά μετά την εξέταση αίματος που πραγματοποιήθηκε από την τρίτη κοπέλα, η βοηθός επέστρεψε για να ενημερώσει τον ασθενή ότι «υπάρχει πρόβλημα». Τότε ήταν που οι γιατροί φέρονται να του είπαν ότι είχε παράσιτα στο αίμα και ότι η μόνη θεραπεία για να σωθεί από αυτή την κατάσταση ήταν η πλασμαφαίρεση.

Ο άνδρας είχε αρχικά επισκεφθεί το ιατρείο με την ελπίδα να βρει έναν τρόπο ή ένα μηχάνημα που «μπορεί να κάνει reset στον μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά», όπως ο ίδιος δήλωσε. Αντί αυτού, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια διάγνωση και μια προτεινόμενη θεραπεία που τον οδήγησαν να προβληματιστεί σοβαρά και να αποχωρήσει, ακολουθώντας την προτροπή του προσωπικού του γιατρού.

Με πληροφορίες από: Reader