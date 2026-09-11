Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για δασική πυρκαγιά από πυρακτωμένα κάρβουνα

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Δράμα, ως υπαίτιο για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα. Η φωτιά, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρέθηκαν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου, επεκτάθηκε γρήγορα σε μία σημαντική δασική έκταση. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πλατανιάς, με τις φλόγες να καταστρέφουν περίπου 20 στρέμματα μικτού δάσους. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Πλατανιά

Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές. Το συμβάν έλαβε χώρα σε δασική περιοχή της Δράμας, με το επίκεντρο της εστίας να εντοπίζεται με ακρίβεια στη θέση «Χιονοβούνι».

Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Πλατανιάς, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Παρανεστίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η ταχεία επέκταση των φλογών στο δάσος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Οι φλόγες κάλυψαν ένα μικτό δάσος που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία της βλάστησής του.

Εντός του δάσους υπήρχαν κέδρα, πλατύφυλλα δέντρα, πουρνάρια, καθώς και ξηρά χόρτα. Η παρουσία των ξηρών χόρτων συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης πιο δύσκολο.

Από το πέρασμα των φλογών, κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Η ζημιά στο δασικό οικοσύστημα ήταν σημαντική, επηρεάζοντας την τοπική βλάστηση.

Η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς

Ως βασική αιτία πρόκλησης της δασικής πυρκαγιάς προσδιορίζονται υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων. Αυτά τα κάρβουνα βρέθηκαν σε αύλειο χώρο ενός ποιμνιοστάσιου, γεγονός που υποδεικνύει την προέλευση της εστίας της φωτιάς από την συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Η ανεξέλεγκτη διάδοση των πυρακτωμένων υπολειμμάτων από τον αύλειο χώρο του ποιμνιοστάσιου φέρεται να οδήγησε στην εξάπλωση των φλογών προς το παρακείμενο δάσος, προκαλώντας την εκτεταμένη ζημιά.

Η σύλληψη και το διοικητικό πρόστιμο στον υπαίτιο

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο υπαίτιος για την πρόκληση του εμπρησμού. Η κατηγορία που τον βαρύνει είναι αυτή του εμπρησμού από αμέλεια.

Εκτός από τη σύλληψη, εις βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται στα 2.300 ευρώ, ποσό που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τέτοιου είδους παραβάσεις που αφορούν την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η κινητοποίηση των ανακριτικών τμημάτων

Για την άμεση αντιμετώπιση της υπόθεσης και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκαν τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ταχύτητα αντίδρασης και οι ενέργειες των ειδικών αυτών υπηρεσιών συνέβαλαν στον εντοπισμό του φερόμενου υπαιτίου και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών, ολοκληρώνοντας την αυτόφωρη διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos