Βιλντόζα: «Υπήρχε ενδιαφέρον από την Παρτίζαν και πριν, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά»

Ο Αργεντίνος γκαρντ Λούκα Βιλντόζα μίλησε εκτενώς στη σέρβικη «Mozzartsport» για την επιστροφή του στη Σερβία και την απόφασή του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν. Στη συνέντευξή του, ο Βιλντόζα αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή αυτή, καθώς και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στη νέα του ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε τις σκέψεις του για την εξέλιξη της EuroLeague, τονίζοντας τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις μεγάλες επενδύσεις ορισμένων συλλόγων.

Η απόφαση να ενταχθεί στην Παρτίζαν

Ο Λούκα Βιλντόζα αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον της Παρτίζαν για την απόκτησή του δεν ήταν φετινό φαινόμενο. Όπως δήλωσε, υπήρχε ενδιαφέρον από την ομάδα του Βελιγραδίου και στο παρελθόν, με την τρέχουσα σεζόν να αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι Σέρβοι τον προσέγγισαν. Φέτος, ο Αργεντίνος γκαρντ πήρε την οριστική απόφαση να μετακομίσει στην Παρτίζαν.

Στην επιλογή του αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι η οικογένεια της συζύγου του κατάγεται από το Βελιγράδι, κάτι που τον έκανε να επιθυμεί να βρίσκεται στην πόλη. Επιπλέον, είχε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή της ομάδας, η οποία τον ώθησε ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από μερικούς μήνες παραμονής στο Βελιγράδι, ο Βιλντόζα νιώθει ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόφαση που έλαβε.

Ο ίδιος περιέγραψε και την αγωνία που βίωσε το καλοκαίρι, καθώς περίμενε ένα μήνα στην Μπολόνια, αγχωμένος για το μέλλον του. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την απόκτηση του μωρού του, γεγονός που πρόσθεσε επιπλέον στρες στην κατάσταση.

Ο ρόλος του στην ομάδα του Βελιγραδίου

Ο Λούκα Βιλντόζα αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει αναλάβει στην Παρτίζαν, εξηγώντας τη φιλοσοφία του προπονητή. Όπως είπε, στον προπονητή αρέσει να χρησιμοποιεί δύο πλέι μέικερ ταυτόχρονα στο γήπεδο, οι οποίοι έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη δημιουργία φάσεων. Ο Αργεντίνος γκαρντ τόνισε ότι νιώθει πολύ άνετα όταν αγωνίζεται μαζί με τους Κάρλικ, τους οποίους χαρακτήρισε εξαιρετικούς αμυντικούς.

Πρόσθεσε ότι οι παίκτες της ομάδας είναι έτοιμοι να δεχτούν την κατάσταση, αν κάποιος άλλος συμπαίκτης τους σουτάρει ή βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική στιγμή. Ο Βιλντόζα υπογράμμισε πως γνωρίζουν ότι ο Κάρλικ αποτελεί το πρόσωπο αυτής της ομάδας, ενώ οι ίδιοι είναι εκεί για να προσφέρουν τη βοήθειά τους με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν.

Η Euroleague και το χάσμα των ομάδων

Σε ό,τι αφορά τη φετινή EuroLeague, ο Λούκα Βιλντόζα εξέφρασε την άποψη ότι η διοργάνωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη κάθε χρόνο. Σχολίασε πως οι πλουσιότερες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπάγερν και η Μπαρτσελόνα, χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα χρήματά τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν.

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των υπόλοιπων ομάδων της διοργάνωσης. Ο Αργεντίνος γκαρντ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να δει μια κατάσταση όπου ο κόσμος γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα ενός αγώνα, πριν καν αυτός ξεκινήσει.

Η ομορφιά της διοργάνωσης και το μέλλον της

Ο Βιλντόζα εξέφρασε τη νοσταλγία του για την ομορφιά της EuroLeague των προηγούμενων ετών, όταν, όπως είπε, ποτέ δεν ήξερες ποιος θα ήταν ο νικητής. Φοβάται ότι αν το κοινό γνωρίζει το αποτέλεσμα εκ των προτέρων, θα χάσει το ενδιαφέρον του και δεν θα παρακολουθεί τους αγώνες, κάτι που θεωρεί αρνητικό για το μπάσκετ γενικότερα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του για το θέμα, ο Λούκα Βιλντόζα εξέφρασε την ελπίδα του να βρεθεί μια λύση, ώστε να διατηρηθεί η EuroLeague ως ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό προϊόν για τους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta