Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια – Αναβλήθηκε η νεκροψία

Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών. Η ταφή του γνωστού καλλιτέχνη θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών του. Παράλληλα, η νεκροψία – νεκροτομή, μια κρίσιμη διαδικασία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αναβλήθηκε και θα διενεργηθεί αύριο, Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της οικογένειας.

Η τελευταία κατοικία στη γενέτειρα του καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών, θα κηδευτεί στη Νίκαια. Η πόλη αυτή αποτελεί τη γενέτειρά του και είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης είχε κάνει αναφορές σε αυτήν σε πολλά από τα τραγούδια του, διατηρώντας μια στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής του.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας. Αυτή η επιλογή αποτελεί ρητή επιθυμία των συγγενών του εκλιπόντος, οι οποίοι θέλουν να ταφεί στη γενέτειρά του, εκεί όπου μεγάλωσε και εμπνεύστηκε.

Η ακριβής ημέρα και ώρα της κηδείας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και θα ανακοινωθούν επίσημα. Η ανακοίνωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του.

Η αναβολή της νεκροψίας – νεκροτομής

Η νεκροψία – νεκροτομή, μια κρίσιμη ιατροδικαστική διαδικασία για την διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για σήμερα. Ωστόσο, υπήρξε μια σημαντική αναβολή στην εκτέλεσή της, μεταθέτοντας την για την επόμενη ημέρα.

Η αναβολή της νεκροψίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια του εκλιπόντος. Το αίτημα αυτό αφορούσε την επιθυμία των συγγενών να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παραστεί και να παρακολουθήσει τη διαδικασία, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη διαφάνεια.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η νεκροψία – νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 54χρονου καλλιτέχνη, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης.

Εξέλιξη σε αστυνομικό θρίλερ και συλλήψεις

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει λάβει διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και απρόσμενες. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον και προβληματισμό.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι γιατροί που είχαν την κλινική στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή συνελήφθησαν. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, υποδεικνύοντας την ποινική της διάσταση.

Οι γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή του καλλιτέχνη και, εν τέλει, στον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki