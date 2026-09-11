Το πρώτο κουδούνι για 1.300.000 μαθητές και οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών

Οι σχολικές αίθουσες γέμισαν ξανά με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών σήμερα, καθώς χτύπησε το πρώτο κουδούνι για περίπου 1.300.000 μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς βρήκε την πολιτική ηγεσία να επισκέπτεται σχολικές μονάδες ανά τη χώρα, εκφράζοντας ευχές προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και οι ευχές

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας παρευρέθηκε σήμερα σε διάφορα σχολεία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μεταξύ αυτών, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναμένεται να παρακολουθήσει τον καθιερωμένο αγιασμό στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι επισκέψεις της υπουργού θα καλύψουν σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Απευθυνόμενη στα παιδιά, η υπουργός Παιδείας ζήτησε να κρατήσουν μια συγκεκριμένη σκέψη για τη φετινή χρονιά: ότι το σχολείο αποτελεί χώρο για καθέναν και καθεμία από αυτά. Τόνισε πως το σχολείο είναι εκεί για τις ερωτήσεις, τις ιδέες και τα ταλέντα τους, αλλά και για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε επίσης ότι το σχολείο είναι χώρος τόσο για όσα γνωρίζουν ήδη ότι μπορούν να καταφέρουν, όσο και για όσα δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει για τις δυνατότητές τους.

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών

Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν μια σειρά από διεκδικήσεις, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων και τις συνθήκες εργασίας τους. Τα αιτήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τους διορισμούς και το ωράριο, μέχρι τις υποδομές και την ειδική αγωγή.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τα οποία θεωρούν κρίσιμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για μαθητές και διδάσκοντες. Οι διεκδικήσεις τους αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της «πρεμιέρας» της νέας σχολικής χρονιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανάγκες του κλάδου.

Αιτήματα για μόνιμους διορισμούς και ωράριο

Ένα από τα βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών αφορά τους μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Ζητούν οι διορισμοί αυτοί να γίνουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και τις θέσεις που έχει διατυπώσει ο Κλάδος. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν τη μείωση του διδακτικού ωραρίου για όσους εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Το αίτημα αυτό συνδέεται με τα χρόνια υπηρεσίας τους και ζητείται να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει στις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο απώτερος στόχος είναι η εξίσωση του ωραρίου τους με αυτό των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί ένα πραγματικά ενιαίο ωράριο.

Σχετικά με τους/τις νηπιαγωγούς, ζητείται ο συνυπολογισμός στο διδακτικό χρόνο της υποδοχής, της αποχώρησης και του διαλείμματος. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλά τους μαθητές κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, αλλά διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες, κάτι που απαιτεί επαυξημένη προσοχή και πρέπει να αναγνωρίζεται ως διδακτικός χρόνος.

Ζητήματα υποδομών και αριθμού μαθητών

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών επεκτείνονται και σε θέματα υποδομών και αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Ζητούν την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού ανά πολυθέσιο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και ανά ομάδες ολιγοθεσίων σχολείων, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ένα ακόμη σημαντικό αίτημα είναι ο περιορισμός του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με τη θέσπιση ανώτατου ορίου 15 μαθητών στα νηπιαγωγεία και 20 μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, ζητούν την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει ελάχιστο χώρο 2 τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερες συνθήκες μάθησης και υγιεινής.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη διατήρησης των μονοθέσιων και διθέσιων σχολείων, τα οποία χαρακτηρίζουν ως «πνεύμονα» για τα χωριά της χώρας. Ζητούν να μην τίθεται ελάχιστο όριο μαθητών για τη λειτουργία αυτών των σχολείων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες.

Ειδική αγωγή και υποστήριξη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την πλήρη κάλυψη των αναγκών παράλληλης στήριξης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που τη χρειάζονται. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και των πόρων για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, ζητούν τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Για τα μεγαλύτερα σχολεία, προτείνεται η λειτουργία και δεύτερου Τμήματος Ένταξης. Τονίζεται επίσης η απαίτηση να μην αναστέλλεται η λειτουργία κανενός δεύτερου Τμήματος Ένταξης όπου αυτό υπήρχε ήδη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis