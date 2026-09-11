Σύλληψη γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Αντιφάσεις και νέα στοιχεία στην έρευνα

Νέος κύκλος ερευνών ξεκινά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, οδηγώντας στον θάνατό του. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι κάμερες ασφαλείας του χώρου, η λειτουργία ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και οι αντιφάσεις που έχουν προκύψει στις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα των αδειών λειτουργίας του ιατρείου.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό από την είσοδο του τραγουδιστή στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το χρονολόγιο και οι αντιφάσεις

Κομβικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του ιατρείου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο περίπου στις 13:30.

Αυτή η ώρα άφιξης έρχεται σε αντίθεση με αρχικές αναφορές, οι οποίες έκαναν λόγο για προσέλευση μετά τις 16:00. Η χρονική αυτή διαφορά, που εκτιμάται στις τρεις ώρες, αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνας για την Ασφάλεια Αθηνών, η οποία προσπαθεί να συνθέσει ένα λεπτομερές χρονολόγιο των γεγονότων.

Η κατάθεση της γιατρού και η κλήση του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε στο ραντεβού του και έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 16:30. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με την ώρα κλήσης του ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ είχε ήδη κληθεί στις 16:25, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το ακριβές χρονικό σημείο της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη και την εξέλιξη των γεγονότων πριν την κλήση για βοήθεια.

Το ζήτημα της πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης και στο αν η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία.

Το γεγονός αυτό φέρεται να επιβεβαιώθηκε και από έναν από τους διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που είχε δοθεί αρχικά, σύμφωνα με την οποία η ιατρική διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων.

Οι άδειες του ιατρείου στο μικροσκόπιο

Πέρα από το χρονολόγιο και τη λειτουργία του μηχανήματος, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επεκτείνονται και στο ζήτημα των αδειών λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα και η πληρότητα των σχετικών εγγράφων.

Η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αξιωματικοί επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από την είσοδό του στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki