Μαμάδες θηλάζουν η μία τα παιδιά της άλλης: «Το γάλα είναι γάλα»

Δύο μητέρες, οι οποίες διατηρούν στενή σχέση ως φίλες, κουνιάδες και συνεργάτιδες, αποκάλυψαν σε τηλεοπτική εκπομπή την πρακτική τους να θηλάζουν η μία τα παιδιά της άλλης. Η Μπέκι, μητέρα επτά παιδιών, και η Χόλι, μοιράστηκαν την εμπειρία τους στην εκπομπή This Morning, εξηγώντας πώς ξεκίνησε αυτή η ασυνήθιστη διευθέτηση και γιατί επιμένουν σε αυτήν, παρά τις επικρίσεις που αντιμετωπίζουν.

Η αρχή μιας ασυνήθιστης πρακτικής

Η πρακτική του κοινού θηλασμού ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εξόδου σε πάρκο του Λονδίνου. Εκείνη την ημέρα, η Μπέκι πρόσεχε τον γιο της Χόλι, τον Φρέντι. Όταν ο μικρός Φρέντι άρχισε να κλαίει, η Μπέκι έστειλε μήνυμα στη Χόλι ρωτώντας τι έπρεπε να κάνει.

Η Χόλι απάντησε αμέσως, προτρέποντας τη φίλη της να ταΐσει το παιδί. Η Μπέκι, από την πλευρά της, παραδέχτηκε ότι «κρυφά, ήθελε να μου προτείνει να το κάνω». Περιέγραψε την αίσθηση ως κάτι απόλυτα φυσικό, τονίζοντας ότι «όταν είσαι στη ζώνη του θηλασμού, όλα αλλάζουν» και ότι «δεν μου φάνηκε περίεργο».

«Το γάλα είναι γάλα»: Η φιλοσοφία πίσω από την απόφαση

Οι δύο μητέρες δηλώνουν ανεπηρέαστες από τις επικρίσεις και τα ερωτηματικά που δέχονται κατά καιρούς για την επιλογή τους. Η Χόλι εξήγησε τη φιλοσοφία τους με την απλή φράση: «Το γάλα είναι γάλα». Πρόσθεσε μια σύγκριση, λέγοντας: «Όταν ανοίγεις το ψυγείο και πίνεις αγελαδινό γάλα δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι;»

Η ίδια τόνισε επίσης ότι η πρακτική αυτή δεν είναι κάτι καινούργιο, υπενθυμίζοντας ότι «παλιά, οι άνθρωποι προφανώς είχαν παραμάνες». Η Χόλι εξέφρασε την έκπληψή της για το γεγονός ότι αυτή η συνήθεια «κάπως έχει ενοχλήσει κάποιους», ενώ η Μπέκι συμπλήρωσε ότι όσο περισσότερο μιλούν γι' αυτό, τόσο περισσότεροι άνθρωποι αποκαλύπτουν παρόμοιες ιστορίες από το παρελθόν, όπου ο κοινός θηλασμός ήταν πολύ πιο φυσικός.

Ιστορικές ρίζες και σύγχρονες αντιδράσεις

Η σχέση μεταξύ της Μπέκι και της Χόλι έχει βαθιές ρίζες. Ξεκίνησαν ως έφηβες φίλες και στη συνέχεια έγιναν κουνιάδες. Αργότερα, η Μπέκι ζήτησε από τη Χόλι να δουλέψει μαζί της στην εταιρεία δημοσίων σχέσεών της, καθιστώντας τες και συνεργάτιδες. Αυτή η στενή σχέση συνέβαλε στο να θεωρήσουν φυσιολογική την πρακτική του αμοιβαίου θηλασμού.

Η Μπέκι, μητέρα επτά παιδιών, και η Χόλι, έχουν σφυρηλατήσει μια ισχυρή φιλία και σχέση εμπιστοσύνης. Παρά τις επικρίσεις που αντιμετωπίζουν, επιλέγουν να τις αγνοούν, εστιάζοντας στα οφέλη και την αμοιβαία υποστήριξη που τους προσφέρει αυτή η διευθέτηση.

Η ιατρική άποψη και η θέση του NHS

Στην ίδια εκπομπή, η γιατρός Dr. Zoe παρείχε την ιατρική της άποψη σχετικά με τον κοινό θηλασμό. Διευκρίνισε ότι, παρόλο που δεν συνιστάται ο θηλασμός ενός μωρού από άγνωστο άτομο λόγω του κινδύνου λοιμώξεων, η πρακτική αυτή έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Η Dr. Zoe εξήγησε ότι ο θηλασμός από παραμάνες ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο στο παρελθόν, ειδικά πριν από τη δημιουργία διατροφικά πλήρων φορμουλών, όταν δεν μπορούσε κάθε γυναίκα να θηλάσει το μωρό της.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) δήλωσε στην εκπομπή ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη καθοδήγηση του NHS για αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κοινό θηλασμό είναι σχετικά χαμηλοί, εφόσον ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες για τις μητέρες που θηλάζουν και τον ασφαλή θηλασμό, ιδίως όσον αφορά ιατρικές παθήσεις, τη χρήση φαρμάκων, αλκοόλ και ναρκωτικών.

Πρακτικά οφέλη και καθημερινότητα

Για τις δύο μητέρες, η διευθέτηση αυτή προσφέρει σημαντική πρακτική ευκολία στην καθημερινότητά τους. Τους επιτρέπει να φροντίζουν η μία τα παιδιά της άλλης χωρίς την ανάγκη να ετοιμάζουν μπιμπερό, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία του ταΐσματος.

Αυτή η προσέγγιση, πέρα από την προσωπική τους επιλογή, αναδεικνύει μια μορφή αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ γυναικών, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πρακτική που, αν και ασυνήθιστη για τα σημερινά δεδομένα, έχει ιστορικό προηγούμενο και προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στις εμπλεκόμενες οικογένειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta