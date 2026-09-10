Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου παιδιού βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Κέρκυρα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 51χρονος άνδρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Τα φερόμενα περιστατικά συνέβαιναν στο σπίτι της οικογένειας, σε ένα χωριό που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε έπειτα από επίσκεψη του παιδιού σε γιατρό, ο οποίος εντόπισε ενδείξεις κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα.

Η αποκάλυψη των ενδείξεων κακοποίησης

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από μια επίσκεψη της 8χρονης σε γιατρό, στην οποία τη συνόδευε η μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, ο γιατρός φέρεται να διαπίστωσε συγκεκριμένες ενδείξεις που παρέπεμπαν σε σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου κοριτσιού. Η διαπίστωση αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Μετά την ανησυχητική αυτή διαπίστωση και την ενημέρωση που έλαβε από τον γιατρό, η μητέρα του παιδιού προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε επίσημη καταγγελία, θέτοντας σε κίνηση τη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη της προανάκρισης από τις αστυνομικές αρχές του νησιού.

Η αστυνομική έρευνα και η σύλληψη του κατηγορούμενου

Μετά την υποβολή της καταγγελίας από τη μητέρα, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα ενδελεχή προανάκριση. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβαιναν τα περιστατικά κακοποίησης, καθώς και να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτά λάμβαναν χώρα. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν με προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πηγές, οδήγησαν στη σύλληψη του 51χρονου άνδρα. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είναι ο παππούς του 8χρονου κοριτσιού, είναι αλβανικής υπηκοότητας και μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για την εξιχνίαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Η εμφάνιση ενώπιον του εισαγγελέα και η άρνηση των κατηγοριών

Ο 51χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης εγγονής του. Κατά την παρουσία του στην εισαγγελία, ο άνδρας ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ένα δικαίωμα που του παρέχεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 51χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από τις αρχές. Παράλληλα με την ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι γονείς της 8χρονης έχουν καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά. Η κίνηση αυτή των γονέων ενισχύει τη νομική διαδικασία και υπογραμμίζει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τη δικαίωση για το παιδί τους, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες οδούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis