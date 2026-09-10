Δάφνη: Απορρυπαντικό αντί για ξύδι στο φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού

Ένα σοβαρό λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό του δήμου Δάφνης - Υμηττού οδήγησε στην προληπτική νοσηλεία παιδιών και μελών του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι στην παρασκευή του φαγητού. Οι αρχές του δήμου προχώρησαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τους γονείς και λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Το λάθος στην κουζίνα του σταθμού

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, όταν κατά το μεσημεριανό γεύμα στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, έγινε αντιληπτή αλλοίωση στη γεύση του σερβιρισμένου φαγητού. Αυτή η ασυνήθιστη γεύση κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό, οδηγώντας σε έναν ενδελεχή έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Μετά από την άμεση διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει ένα σοβαρό λάθος κατά την παρασκευή του γεύματος. Συγκεκριμένα, είχε χρησιμοποιηθεί μια πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων, η οποία προστέθηκε στο φαγητό αντί για ξύδι. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε άμεση ανησυχία, καθώς ελάχιστη ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του προσωπικού του σταθμού.

Άμεση κινητοποίηση και ενημέρωση γονέων

Μόλις έγινε αντιληπτό το λάθος και η πιθανή έκθεση σε απορρυπαντικό, εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Υπήρξε άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες οδηγίες και να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης και οι ενέργειες που έπρεπε να ακολουθηθούν.

Παράλληλα, οι γονείς των παιδιών ενημερώθηκαν χωρίς καθυστέρηση για το περιστατικό και για την ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας. Ακολούθησαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα την ιατρική αξιολόγηση και τη νοσηλεία παιδιών και μελών του προσωπικού. Η νοσηλεία αυτή πραγματοποιήθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η υγεία τους και να παρακολουθηθεί η πορεία της κατάστασής τους.

Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευθέντων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Δάφνης - Υμηττού, η κατάσταση της υγείας όλων των ατόμων που νοσηλεύτηκαν εξελίσσεται ομαλά. Η άμεση αντίδραση του προσωπικού του σταθμού, η επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και η γρήγορη προληπτική ιατρική φροντίδα συνέβαλαν στην αποφυγή σοβαρότερων επιπτώσεων από την κατάποση της μικρής ποσότητας απορρυπαντικού.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι όσοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Αυτό υποδηλώνει ότι η ποσότητα του απορρυπαντικού που καταναλώθηκε ήταν πράγματι πολύ μικρή και ότι η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων ήταν αποτελεσματική στην προστασία της υγείας των παιδιών και των εργαζομένων.

Τα μέτρα που έλαβε ο δήμος Δάφνης - Υμηττού

Με εντολή του Δημάρχου, εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να διασφαλιστεί η μελλοντική ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Ένα από τα πρώτα μέτρα ήταν η αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διαλεύκανση των συνθηκών.

Επιπλέον, η κουζίνα του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού σφραγίστηκε αμέσως μετά τη διαπίστωση του λάθους. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος όλων των διαδικασιών παρασκευής φαγητού, των χρησιμοποιούμενων υλικών και του εξοπλισμού. Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το λάθος και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Reader