27Χρονος συνελήφθη στην Οκλαχόμα για συστηματική ρύπανση επιχείρησης με περιττώματα

Ένας 27χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία της Τάλσα, στην Οκλαχόμα, με την κατηγορία ότι επί περίπου έναν χρόνο προέβαινε σε συστηματική ρύπανση εξωτερικών χώρων τοπικών επιχειρήσεων με ανθρώπινα περιττώματα. Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αλλόκοτο και αηδιαστικό, έλαβε χώρα κυρίως σε μια κτηνιατρική κλινική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας.

Ο εφιάλτης μιας επιχείρησης στην Τάλσα

Ο Dr. Dan Danner, ιδιοκτήτης κτηνιατρικής κλινικής στην πόλη Τάλσα της Οκλαχόμα, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία που βίωνε η επιχείρησή του για σχεδόν ένα ολόκληρο έτος. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα περιστατικά ρύπανσης εκδηλώνονταν σε περιόδους έξαρσης, δημιουργώντας έναν διαρκή εφιάλτη για το προσωπικό του.

Ο δράστης εμφανιζόταν μία με δύο φορές τον μήνα, στη συνέχεια εξαφανιζόταν για μερικούς μήνες και μετά επέστρεφε ξανά. Ο Dr. Danner περιέγραψε τη συχνότητα των ενεργειών του δράστη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ερχόταν σε δόσεις. Μία ή δύο φορές τον μήνα, και μετά τίποτα για δύο μήνες. Και μετά επέστρεφε».

Η κλιμάκωση της αλλόκοτης συμπεριφοράς

Αρχικά, ο άνδρας χρησιμοποιούσε τους εξωτερικούς κάδους απορριμμάτων της κλινικής, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για τη συλλογή των ακαθαρσιών των ζώων. Ωστόμως, η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε γρήγορα και επικίνδυνα, ξεπερνώντας τα αρχικά όρια.

Ο δράστης άρχισε να αφήνει ανθρώπινα περιττώματα σε διάφορα σημεία γύρω από την κλινική. Έφτασε στο σημείο να σχηματίζει φράσεις πάνω στους κάδους, χρησιμοποιώντας τα δικά του περιττώματα ως υλικό. Επιπλέον, ό,τι περίσσευε από τα περιττώματα το άλειφε πάνω στα πόμολα των θυρών της επιχείρησης, αναγκάζοντας το προσωπικό να καθαρίζει επανειλημμένα αυτή τη μακάβρια ακαταστασία.

Ζητήματα υγιεινής και η καθημερινότητα των εργαζομένων

Πέρα από την προφανή αλλόκοτη φύση αυτών των ενεργειών, ο Dr. Danner τόνισε ότι η παρουσία των ακαθαρσιών δημιούργησε σοβαρότατα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους του. Η κατάσταση γινόταν ιδιαίτερα ανυπόφορη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και της έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν στον χώρο γύρω από την κλινική.

Παρόλο που τα περιστατικά λάμβαναν χώρα στο πίσω και στο πλαϊνό μέρος του κτιρίου, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των πελατών της κλινικής να μην αντιληφθεί ποτέ τι συνέβαινε, η καθημερινότητα των εργαζομένων είχε μετατραπεί σε έναν διαρκή εφιάλτη, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίζουν επανειλημμένα τις συνέπειες των πράξεων του δράστη.

Η ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη

Η λύση στο μυστήριο δόθηκε τελικά χάρη στις κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης. Οι κάμερες αυτές κατέγραψαν την εικόνα του υπόπτου, παρέχοντας ένα κρίσιμο στοιχείο στις αρχές. Ντετέκτιβ της αστυνομίας της Τάλσα ταυτοποίησαν τον δράστη στο πρόσωπο του 27χρονου Henry Dudley.

Οι αρχές εκτέλεψαν ένταλμα έρευνας στο διαμέρισμα του Henry Dudley. Παρόλο που ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί κατά τη στιγμή της έρευνας, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Τάλσα, όπου αντιμετωπίζει την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας αιδούς.

Αδιευκρίνιστα κίνητρα

Ακόμα και μετά από έναν χρόνο ταλαιπωρίας και την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη, ο Dr. Danner δηλώνει ότι αδυνατεί να κατανοήσει τα κίνητρα πίσω από αυτή την αλλόκοτη συμπεριφορά. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής εξέφρασε την απορία του για το τι ωθεί κάποιον σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνοντας: «Ξέρεις τι ωθεί κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο;... Ποια είναι η ηδονή του; Δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται».

Με πληροφορίες από: Gazzetta