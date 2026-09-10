Σύλληψη 51χρονου στην Κέρκυρα για φερόμενη κακοποίηση 8χρονης εγγονής

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας η σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Η φερόμενη κακοποίηση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες και ιατρική εξέταση της ανήλικης, η οποία επιβεβαίωσε τα γεγονότα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη της φερόμενης κακοποίησης

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά που οδήγησαν στην αποκάλυψη της φερόμενης κακοποίησης. Αρχικά, συγγενής της οικογένειας κατήγγειλε ανώνυμα στην αστυνομία ότι την 8χρονη βίαζε συστηματικά ο 51χρονος παππούς της. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών φέρεται να ξεκίνησε και έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης, μαζί με τη μητέρα της, σε ιατρό. Ο ιατρός διέκρινε σημάδια κακοποίησης στην ανήλικη και ενημέρωσε τη μητέρα της.

Αμέσως μετά την ενημέρωση από τον ιατρό, η μητέρα της 8χρονης μετέβη στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Αυτό οδήγησε στην έναρξη μιας ενδελεχούς έρευνας από τις αστυνομικές αρχές, η οποία φέρεται να αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος κατηγορείται για πράξεις που φέρεται να συνέβαιναν εδώ και καιρό.

Η κατάθεση της ανήλικης

Ένα από τα κεντρικά σημεία της υπόθεσης αποτελεί η κατάθεση της 8χρονης. Η ανήλικη, παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Η κατάθεσή της κρίθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών εναντίον του παππού της.

Η διαδικασία της κατάθεσης έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη ηλικία του παιδιού και την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη. Η επιβεβαίωση των γεγονότων από την ίδια την 8χρονη ενίσχυσε σημαντικά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή από τις αρχές.

Η σύλληψη και η απολογία του 51χρονου

Ο 51χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και έχει αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, στον Εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Ο φερόμενος ως δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 51χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που του δόθηκε, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Η άρνησή του αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

Η μηνυτήρια αναφορά των γονέων και η προανάκριση

Οι γονείς της 8χρονης, μετά την αποκάλυψη των φρικτών γεγονότων, προχώρησαν και οι ίδιοι στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. Η κίνησή τους αυτή ενισχύει τη νομική διαδικασία και εκφράζει την πρόθεσή τους να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται εντατικά από τις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί καταγράφουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, ερευνώντας τόσο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνέβαιναν οι πράξεις, όσο και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως και να διαλευκάνει την υπόθεση. Στόχος είναι η πλήρης συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos