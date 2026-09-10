Η εξάρθρωση σπείρας «μαϊμού» υπαλλήλων ρεύματος στη Φυλή

Μία εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν συστηματικά κλοπές και απάτες, προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Η δράση της σπείρας εκτεινόταν σε περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, με τη συνολική τους λεία να υπολογίζεται σε πάνω από 250.000 ευρώ. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε σε οικισμό της Φυλής, οδηγώντας σε συλλήψεις και ταυτοποιήσεις μελών.

Η αστυνομική επιχείρηση στη Φυλή

Η εξάρθρωση της σπείρας ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία έλαβε χώρα το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε οικισμό της Φυλής, όπου και προχώρησαν σε συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο μέλη της ομάδας, ηλικίας 18 και 16 ετών.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, οδήγησε στην ταυτοποίηση ακόμη έξι ατόμων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να είχε αναπτύξει τη δράση της από τον Δεκέμβριο του 2025, με σαφή στόχο την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω διακεκριμένων κλοπών.

Ο τρόπος δράσης και η δομή της σπείρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή. Τα μέλη της είχαν χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων γινόταν καταμερισμός ρόλων και δράσης. Για την εκτέλεση των παράνομων ενεργειών τους, χρησιμοποιούσαν ένα μισθωμένο όχημα, το οποίο λειτουργούσε ως «επιχειρησιακό» μέσο.

Ο τρόπος με τον οποίο εξαπατούσαν τα θύματά τους ήταν συγκεκριμένος: προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα της ύπαρξης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμα και ραδιενέργειας, κατάφερναν να πείθουν τους ανυποψίαστους πολίτες. Στη συνέχεια, τους αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο κέρδος. Αρκετά από τα μέλη της ομάδας συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές ή φιλικές σχέσεις, γεγονός που υποδηλώνει μια εσωτερική συνοχή και συνεργασία σε όλα τα στάδια της δράσης τους.

Η έκταση των εγκλημάτων και η λεία

Οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν φέρει στο φως συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών, οι οποίες έχουν εξιχνιαστεί. Οι παράνομες αυτές ενέργειες διαπράχθηκαν τόσο στην περιοχή της Αττικής όσο και σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, αποκαλύπτοντας την ευρεία γεωγραφική εμβέλεια της δράσης της σπείρας. Η συνολική οικονομική ζημία που προκάλεσε η εγκληματική ομάδα στα θύματά της εκτιμάται ότι ξεπερνά το ποσό των 250.000 ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει την έκταση και τη συστηματικότητα των εγκλημάτων τους.

Η συγκρότηση της ομάδας, όπως προέκυψε, είχε γίνει με σαφή πρόθεση τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Η διαρκής τους δράση και η οργανωμένη τους δομή συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του σκοπού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιστατικό στον Ωρωπό

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης της σπείρας αποτελεί περίπτωση κλοπής και απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή του Ωρωπού. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, την ίδια περίοδο κατά την οποία φέρεται να συγκροτήθηκε η εγκληματική ομάδα.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτή την ψευδή ιδιότητα, φέρονται να απέσπασαν από τους ανήλικους τιμαλφή και χρήματα, η συνολική αξία των οποίων ανερχόταν στα 3.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την αδίστακτη φύση της σπείρας, καθώς δεν δίσταζαν να στοχεύουν ακόμα και ανήλικους για την επίτευξη των σκοπών τους.

Μέθοδοι απόκρυψης

Προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εφάρμοζαν συγκεκριμένες μεθόδους. Χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες άλλαζαν συστηματικά, πιστεύοντας ότι έτσι θα παρέμεναν αθέατοι και ανέγγιχτοι από την Αστυνομία.

Αυτή η τακτική των συχνών αλλαγών στις τηλεφωνικές συνδέσεις αποτελούσε μέρος της οργανωμένης τους προσπάθειας να αποφύγουν τη σύλληψη και την αποκάλυψη της δράσης τους. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους αυτές δεν απέτρεψαν τελικά την εξάρθρωση της σπείρας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki