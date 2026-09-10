Ο Άρης ταξιδεύει στην Κύπρο με σημαντικές απουσίες για φιλικά

Ο Άρης αναχώρησε για την Κύπρο, όπου θα πραγματοποιήσει σημαντικά φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η αποστολή των «κίτρινων» αντιμετωπίζει τέσσερις απουσίες, καθώς οι συγκεκριμένοι παίκτες παραμένουν σε στάδιο αποθεραπείας. Στην Κύπρο, η ομάδα θα δώσει αναμετρήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα, παιχνίδια που χαρακτηρίζονται ως τα πιο δυνατά τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι απουσίες της αποστολής

Στην Κύπρο δεν ταξίδεψαν τέσσερις παίκτες του Άρη, οι οποίοι συνεχίζουν το στάδιο της αποθεραπείας τους. Πρόκειται για τους Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώργο Τανούλη. Η απουσία τους από τα φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο κρίθηκε αναγκαία, καθώς η πλήρης αποκατάστασή τους αποτελεί προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο.

Για τους δύο πρώτους εκ των τεσσάρων απόντων, τον Άνταμ Μοκόκα και τον Στέφαν Γιόβιτς, υπάρχει πιθανότητα να είναι διαθέσιμοι για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αγωνιστούν στον φιλικό αγώνα που θα δώσει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Το πρόγραμμα των φιλικών στην Κύπρο

Ο Άρης έχει προγραμματίσει δύο ιδιαίτερα απαιτητικές φιλικές αναμετρήσεις στην Κύπρο, οι οποίες αποτελούν μέρος των πιο δυνατών τεστ της προετοιμασίας του. Η πρώτη δοκιμασία για τους «κίτρινους» θα λάβει χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 18:00, όπου θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η δεύτερη φιλική αναμέτρηση επί κυπριακού εδάφους είναι προγραμματισμένη για τις 13 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το παιχνίδι, που θα ξεκινήσει στις 15:45, ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά τα παιχνίδια προσφέρουν στην ομάδα την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους.

Επόμενο δυνατό τεστ στο Βελιγράδι

Πέρα από τις αναμετρήσεις στην Κύπρο, ο Άρης έχει εντάξει στο πρόγραμμα της προετοιμασίας του ένα ακόμα δυνατό τεστ, αυτή τη φορά εκτός ελληνικών συνόρων. Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει εκ νέου τον Ερυθρό Αστέρα, σε μία αναμέτρηση που συμπληρώνει τον κύκλο των απαιτητικών φιλικών.

Η συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση στο Βελιγράδι έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό το παιχνίδι, μαζί με τα δύο φιλικά της Κύπρου, θεωρούνται τα πιο σημαντικά τεστ για την αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης και της συνοχής της ομάδας πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή

Παρά τις απουσίες, η αποστολή του Άρη για την Κύπρο είναι πλήρης από βασικά στελέχη και νέες προσθήκες. Στην ομάδα που ταξίδεψε συμπεριλαμβάνονται οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα φιλικά.

Επίσης, στην αποστολή συμμετέχουν οι Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς. Η παρουσία αυτών των παικτών στα φιλικά της Κύπρου είναι κρίσιμη για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους και την ανάπτυξη της χημείας της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta