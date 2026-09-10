Ο Μάριος Λώλος προσφεύγει στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία για βιασμό

Στη Δικαιοσύνη προανήγγειλε ότι θα προσφύγει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, μετά την αναπαραγωγή ανώνυμης καταγγελίας τις τελευταίες ημέρες που τον φωτογραφίζει ως βιαστή. Ο ίδιος υποστηρίζει πως αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη στοχοποίησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μάριος Λώλος κάνει λόγο για «ανθρωποφαγική στοχοποίηση» και «δολοφονία του χαρακτήρα του», δηλώνοντας βέβαιος ότι οι σκοπιμότητες πίσω από την καταγγελία θα αποκαλυφθούν.

Η ανώνυμη καταγγελία και η σύνδεσή της

Η υπόθεση ξεκίνησε με την ανάρτηση μιας ανώνυμης καταγγελίας στον ιστότοπο athens.indymedia.org, η οποία αναπαράχθηκε ραγδαία. Παρότι η καταγγελία δεν κατονομάζει τον καταγγελλόμενο, συνδέθηκε με το πρόσωπο του Μάριου Λώλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο ίδιος, να παρουσιάζεται δημόσια ως δράστης σεξουαλικής κακοποίησης.

Η καταγγελία, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε στο Indymedia, παρά την ανωνυμία της, οδήγησε στην «ανθρωποφαγική στοχοποίηση» του φωτορεπόρτερ. Ο Μάριος Λώλος υποστηρίζει ότι του αποδίδονται χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά του και τον προσβάλλουν κατάφωρα, τόσο ως άνθρωπο με ήθος και διαχρονικές αξίες όσο και ως επαγγελματία.

Η αντίδραση και η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Σε ανάρτησή του, ο Μάριος Λώλος δηλώνει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητας και της επαγγελματικής του υπόστασης. Τονίζει πως η μόνη απάντηση που θεωρεί ότι μπορεί να δοθεί σε όσους συμμετείχαν ή συνεχίζουν να αναπαράγουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς είναι η προσφυγή στη νόμιμη δικαστική οδό.

Ο φωτορεπόρτερ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός». Κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και ότι σύντομα «όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».

Οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας

Είχε προηγηθεί η καταγγελία μιας γυναίκας, μητέρας ενός ανήλικου παιδιού και μονογονέα, στον ιστότοπο athens.indymedia.org. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έπεσε θύμα βιασμού περίπου δέκα φορές μέσα σε διάστημα 1,5 έτους, από το 2022 που γνώρισε το φερόμενο ως δράστη.

Το κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά τη δημοσίευση της καταγγελίας, ακολούθησε ένα «τσουνάμι» αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες δήλωσαν σοκαρισμένοι από την περιγραφή της γυναίκας και εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την καταγγέλλουσα.

Η θέση της βουλευτή Έλενας Ακρίτα

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, πήρε θέση υπέρ της καταγγέλλουσας. Σε δήλωσή της, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν «δικοί σας» και «δικοί μας»».

Η κυρία Ακρίτα πρόσθεσε πως «η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι». Κατέληξε τη δήλωσή της με την ξεκάθαρη θέση: «Καμία ανοχή σε κανέναν κερατά».

Με πληροφορίες από: Topontiki