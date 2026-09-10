Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία ανατρέπουν τους αρχικούς ισχυρισμούς για την ώρα άφιξης και τη θεραπεία

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες των αστυνομικών στο ιατρείο του Κολωνακίου έφεραν στο φως νέα δεδομένα. Βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται να καταρρίπτουν τους αρχικούς ισχυρισμούς της γιατρού. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να βρισκόταν στην κλινική για τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, ενώ η προγραμματισμένη θεραπεία είχε ήδη ξεκινήσει.

Νέα δεδομένα για την ώρα άφιξης

Οι αστυνομικές έρευνες που διεξήχθησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αποκάλυψαν ένα πολύ σημαντικό εύρημα σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά, το βιντεοληπτικό υλικό παρουσιάζει διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα, από το υλικό της κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή στις 13:30. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον για τέσσερις ώρες πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε εξέλιξη

Ένα ακόμα κρίσιμο εύρημα που προέκυψε από τις έρευνες αφορά την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός είχε αναφέρει ότι ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 16:00 και έχασε τις αισθήσεις του ενώ του τοποθετούνταν ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο αριστερό χέρι, προκειμένου να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, υπονοώντας ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει.

Ωστόσο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογισμικό του συγκεκριμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε. Από τα δεδομένα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις έρευνες των αστυνομικών αλλά και της επιτροπής του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που βρέθηκαν στην κλινική στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Αντιφάσεις και εκτιμήσεις των αρχών

Οι αρχικοί ισχυρισμοί της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, η οποία είχε αναλάβει την προγραμματισμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, έρχονται σε ευθεία αντίφαση με τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Η ασφάλεια Αθηνών θεωρεί την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη ως ένα πολύ σημαντικό εύρημα, καθώς ανατρέπει την αρχική της κατάθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γιατρός δήλωσε διαφορετικές ώρες στην κατάθεσή της, πιθανόν προκειμένου να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο ιατροδικαστής μπορεί και εκείνος να διαπιστώσει αν είχε ξεκινήσει η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ενισχύοντας περαιτέρω τα στοιχεία της έρευνας.

Δικαστικές εξελίξεις και συλλήψεις

Όλα αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού, των δεδομένων από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και των καταθέσεων, έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Λίγο μετά την αποκάλυψη των νέων δεδομένων, το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε εκ νέου στην Ασφάλεια Αθηνών. Αργότερα, έγινε γνωστό ότι οι γιατροί συνελήφθησαν. Ο αρμόδης εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσει αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, σε βάρος ποιου και για ποιο αδίκημα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψιν του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos