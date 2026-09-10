Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση

Στη σύλληψη δύο γιατρών, οι οποίοι διατηρούν ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να συνδέεται άμεσα με το περιστατικό. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή, ενώ η κατηγορία αφορά θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος.

Μετά την προσαγωγή τους στην ασφάλεια Αθηνών, οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί, θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στην κύρια ανάκριση. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους, καθώς η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τον εισαγγελέα που ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα στοιχεία και τα ευρήματα των ερευνών.

Τα ευρήματα στο ιατρείο του Κολωνακίου

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε έρχονται στο φως, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο. Αυτό το στοιχείο, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, με στόχο να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το περιστατικό έκθεσης σε κίνδυνο πήρε θανατηφόρα τροπή, διότι η πλασμαφαίρεση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Διαφορετικές ώρες άφιξης και βιντεοληπτικό υλικό

Ένα από τα πολύ σημαντικά ευρήματα, σύμφωνα με στελέχη της ασφάλειας Αθηνών, είναι η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η γιατρός στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά.

Ωστόσο, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή αρκετές ώρες νωρίτερα από την ώρα που είχε δηλωθεί. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της έρευνας.

Έρευνα και σφράγιση της κατοικίας του τραγουδιστή

Παράλληλα με τις έρευνες στο ιατρείο, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Εκεί, ανέμεναν την άφιξη δικαστικού λειτουργού για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και την είσοδο στην κατοικία.

Με την παρουσία του εισαγγελέα, οι αρχές προχώρησαν στην είσοδο στην κατοικία, χρησιμοποιώντας τροχό για να ανοίξουν την πόρτα. Το σπίτι αναμένεται να σφραγιστεί με σκοπό να μην αλλοιωθεί ή χαθεί οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr, Enikos