Λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό: Σέρβιραν φαγητό με απορρυπαντικό πλυντηρίου

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του δήμου Δάφνης-Υμηττού, όταν διαπιστώθηκε αλλοίωση στη γεύση του μεσημεριανού φαγητού που σερβιρίστηκε στα παιδιά. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι είχε χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι κατά την παρασκευή του. Ελάχιστη ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από παιδιά και μέλη του προσωπικού, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Το περιστατικό στον βρεφονηπιακό σταθμό

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό. Εκείνη τη στιγμή, διαπιστώθηκε μια εμφανής αλλοίωση στη γεύση του φαγητού που είχε ετοιμαστεί για τους μικρούς μαθητές και το προσωπικό του σταθμού. Η άμεση αυτή διαπίστωση οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο των συνθηκών παρασκευής.

Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε ότι, κατά λάθος, είχε χρησιμοποιηθεί μια πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων. Το απορρυπαντικό αυτό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αντί για ξύδι, ένα συστατικό που συχνά χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαγητών. Η ακούσια αυτή αντικατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της γεύσης και την πρόκληση ανησυχίας.

Άμεση κινητοποίηση και ενημέρωση

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της αλλοίωσης και δεδομένου ότι ελάχιστη ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ενημερώθηκε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δηλητηριάσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων των παιδιών που φοιτούν στον σταθμό. Οι γονείς κλήθηκαν να παράσχουν ιατρική βοήθεια στα παιδιά τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ακολουθήθηκαν σχολαστικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών και του προσωπικού

Μετά την κατανάλωση της μικρής ποσότητας του αλλοιωμένου φαγητού, πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία τόσο των παιδιών όσο και των μελών του προσωπικού που είχαν καταναλώσει το γεύμα. Η νοσηλεία αυτή έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους και να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας όλων των ατόμων που νοσηλεύτηκαν εξελίσσεται ομαλά. Σχεδόν όλοι όσοι χρειάστηκε να παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Ανάληψη ευθυνών και διοικητικά μέτρα

Μετά το περιστατικό, ο Δήμαρχος του δήμου Δάφνης-Υμηττού έδωσε εντολή για τη λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων. Με απόφασή του, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που φέρεται να εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη διερεύνηση των ευθυνών.

Επιπλέον, σφραγίστηκε η κουζίνα του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Στόχος της ΕΔΕ είναι η πλήρης και ενδελεχής διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis