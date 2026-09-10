Η πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η χρήση της από celebrities

Η ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για μια προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του αποτελούν πλέον αντικείμενο έρευνας.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του αιφνίδια το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο τραγουγιστής είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση ως θεραπεία ευεξίας για celebrities

Την ίδια ιατρική τεχνολογία της πλασμαφαίρεσης έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια, τόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όσο και στη Βρετανία, διάσημες προσωπικότητες. Ηθοποιοί, επιχειρηματίες και τηλεοπτικές φιγούρες έχουν δοκιμάσει είτε θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είτε άλλες μορφές φιλτραρίσματος του πλάσματος.

Οι celebrities αυτοί καταβάλλουν χιλιάδες, ή ακόμα και δεκάδες χιλιάδες δολάρια, με την προσδοκία ότι η διαδικασία θα απομακρύνει ανεπιθύμητες ουσίες από το αίμα τους ή θα επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί «αποτοξίνωσης» και αντιγήρανσης δεν διαθέτουν την ίδια επιστημονική τεκμηρίωση με τις καθιερωμένες ιατρικές εφαρμογές της πλασμαφαίρεσης.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος

Η πλασμαφαίρεση (plasmapheresis) ορίζεται ως μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ένα ειδικό μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κυτταρικά συστατικά του αίματος.

Μια συγγενής, αλλά διαφορετική διαδικασία, είναι η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE). Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, σε αυτή την περίπτωση, αφαιρείται το πλάσμα του ασθενούς και αντικαθίσταται από ένα άλλο υγρό. Αυτό το υγρό μπορεί να είναι ένα διάλυμα που περιέχει αλβουμίνη ή, ανάλογα με την ιατρική περίπτωση, πλάσμα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό αντικατάστασης.

Ιατρικές εφαρμογές και μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί

Η θεραπευτική αφαίρεση συστατικών του αίματος δεν αποτελεί μια θεραπεία που προέκυψε από την πρόσφατη μόδα της ευεξίας. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σοβαρών παθήσεων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Αφαίρεσης Συστατικών του Αίματος (American Society for Apheresis – ASFA) αναγνωρίζουν και αξιολογούν συνολικά 166 επιμέρους θεραπευτικές ενδείξεις. Αυτές οι ενδείξεις κατανέμονται σε 91 διαφορετικές κατηγορίες ασθενειών και ιατρικών καταστάσεων, υπογραμμίζοντας το ευρύ φάσμα των καθιερωμένων ιατρικών εφαρμογών της διαδικασίας.

Το σχετικά καινούργιο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η μεταφορά αυτής της πραγματικής ιατρικής τεχνολογίας από το περιβάλλον του νοσοκομείου στην αγορά της μακροζωίας. Εκεί, προσφέρεται σε υγιείς και εύπορους πελάτες ως μέσο «αποτοξίνωσης» ή «αντιγήρανσης», χωρίς την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση που συνοδεύει τις καθιερωμένες ιατρικές χρήσεις της.

Με πληροφορίες από: Enikos