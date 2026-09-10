Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε λειτουργία και αντιφάσεις στις καταθέσεις

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε και απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών, σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προηγήθηκε της τραγικής κατάληξης του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι θεραπείες που εφαρμόζονταν στο ιατρείο και οι συνθήκες λειτουργίας του.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε λειτουργία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο φέρεται να διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη συνέβη πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η εξέταση του μηχανήματος ενίσχυσε το ενδεχόμενο ο θάνατος του τραγουδιστή να επήλθε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Οι αρχές εξετάζουν διεξοδικά αυτό το στοιχείο για να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Παράνομα μηχανήματα και αντιφάσεις

Λίγο πριν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ανακοίνωσε ότι κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρέθηκαν δύο παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό το εύρημα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην έρευνα των αρχών σχετικά με τη νομιμότητα και τις πρακτικές που ακολουθούνταν στον χώρο.

Παράλληλα, οι αρχές διαπιστώνουν αντιφάσεις στην κατάθεση της γιατρού που είχε αναλάβει τον τραγουδιστή. Εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο καταγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη να πηγαίνει στο ιατρείο νωρίτερα από την ώρα που είχε αναφέρει η γιατρός. Συγκεκριμένα, η γιατρός είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιατρείο στις 16:30, ενώ τα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό δείχνουν ότι βρισκόταν εκεί από τις 13:00.

Έρευνες και προσαγωγές

Σε συνέχεια των εξελίξεων, μετά από πολύωρες έρευνες των αρχών τόσο στο ιατρείο του Κολωνακίου όσο και στην οικία του ζευγαριού των γιατρών στο Ψυχικό, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης συνοδεία αστυνομικών. Η έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού στο Ψυχικό ολοκληρώθηκε το μεσημέρι και διήρκεσε μόλις δέκα λεπτά.

Αναμένεται επικοινωνία με τον εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα μέχρι στιγμής δεδομένα και θα αποφανθεί εάν οι προσαγωγές των γιατρών θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Την ίδια στιγμή, κλειδαράς και εισαγγελέας βρίσκονται έξω από το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα και εκεί.

Συλλογή στοιχείων και παρουσία οικογένειας

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από τον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα στοιχεία, τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουν ήδη συλλεχθεί τέσσερις μεγάλοι φάκελοι και μία σακούλα με στοιχεία, τα οποία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης βρίσκονται και οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, τις οποίες συνοδεύει ο δικηγόρος τους, Χαράλαμπος Λυκούδης. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν και τις δραστηριότητες καθώς και τις διαφημίσεις που υπήρχαν στο διαδίκτυο σχετικά με τις συγκεκριμένες θεραπείες, με στόχο να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τη λειτουργία του ιατρείου και τις πρακτικές που εφαρμόζονταν.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis