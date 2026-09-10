Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη οδηγήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων ερευνών των αρχών σε ιατρείο και κατοικίες, με την παρουσία εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας αναμένεται να αξιολογήσει τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να αποφανθεί εάν οι προσαγωγές των δύο γιατρών θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Στο ΑΤ Κυψέλης βρίσκονται επίσης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδευόμενες από τον δικηγόρο τους.

Οι προσαγωγές των γιατρών στην ασφάλεια

Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται το ιατρείο όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, οδηγήθηκαν στο ΑΤ Κυψέλης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πολύωρες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θα επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη σημερινή έρευνα στις κατοικίες και του ιατρικού εξοπλισμού από την κλινική στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί αναμένεται να δώσουν νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων.

Εκτεταμένες έρευνες σε ιατρείο και κατοικίες

Είχε προηγηθεί πολύωρη έρευνα των αστυνομικών στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, παρουσία εισαγγελέα, στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI» ή του ελληνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Από τον χώρο, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, έγγραφα, σκευάσματα και άλλα στοιχεία, τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνολικά, συλλέχθηκαν τέσσερις μεγάλοι φάκελοι και μία σακούλα με στοιχεία που θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Μέσα από τα ψηφιακά αρχεία, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν στοιχεία για τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στην κλινική, τα πρόσωπα που τις διενεργούσαν, τα ραντεβού των ασθενών, καθώς και πιθανά δεδομένα που αφορούν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, οι αρχές έχουν μεταβεί στην κατοικία των δύο γιατρών στο Ψυχικό, όπου η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δέκα λεπτά, καθώς και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, όπου κλειδαράς και εισαγγελέας βρίσκονται για να πραγματοποιηθεί έρευνα.

Ερωτήματα για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ελλείψεις

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιατρείο στο Κολωνάκι, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ανακοίνωσε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά τον χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο ΙΣΑ είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιατρείο στο Κολωνάκι δεν βρέθηκε απινιδωτής.

Σημαντικές αποκλίσεις και η στάση της οικογένειας

Από την εξέταση του υλικού που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας προκύπτει σημαντική διαφορά ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Συγκεκριμένα, ενώ οι γιατροί φέρεται να είχαν αναφέρει ότι ο Μαζωνάκης έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα, οι κάμερες δείχνουν ότι εισήλθε στον χώρο λίγο μετά τη 1. Την ίδια ώρα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται με ένα τσιρότο στο κεφάλι. Όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους τόσο η γιατρός όσο και η υπάλληλος, ο ίδιος φέρεται να τους εξήγησε ότι είχε ζαλιστεί και είχε πέσει στη σκάλα, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος επί χρόνια του δημοφιλούς τραγουδιστή και πλέον δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, ανέφερε πως δήλωσαν ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο ιατρών και κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός δικηγόρος αποκάλυψε πως θα αιτηθεί μια σειρά διαδικαστικών πράξεων, όπως την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να πέσει άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όσον αφορά τη νεκροψία – νεκροτομή, θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί παρουσία του τεχνικού συμβούλου που θα ορίσει η οικογένεια μαζί με τους ιατροδικαστές της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos