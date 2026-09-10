Ιωάννινα: Το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πολίτες, συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον εκλιπόντα.

Συγκίνηση και παρουσία πλήθους

Από νωρίς το πρωί, ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης γέμισε με ανθρώπους που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Δημήτρη Πέτρου. Η παρουσία συγγενών, στενών φίλων, αλλά και συναδέλφων του 37χρονου σμηναγού ήταν έντονη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαρύ πένθους και συγκίνησης.

Οι κάτοικοι της περιοχής του Κατσικά Ιωαννίνων προσήλθαν επίσης στον ναό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος. Όλοι μαζί, σε μια κοινή έκφραση θλίψης, συνόδευσαν τον Δημήτρη Πέτρου στην τελευταία του κατοικία.

Στεφάνια και μηνύματα συλλυπητηρίων

Ο χώρος του ναού κατακλύστηκε από στεφάνια και μηνύματα συλλυπητηρίων, τα οποία μαρτυρούσαν την αγάπη και τον σεβασμό προς τον 37χρονο σμηναγό. Οι εκφράσεις θλίψης ήταν εμφανείς στα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων, καθώς αποχαιρετούσαν τον Δημήτρη Πέτρου.

Τα μηνύματα αυτά, μαζί με τα στεφάνια, αποτελούσαν μια ύστατη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς τον εκλιπόντα, υπογραμμίζοντας το κλίμα βαθιάς οδύνης που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr