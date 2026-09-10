Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ένα νέο, σημαντικό στοιχείο ήρθε στο φως σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο τραγουδιστής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτή η αποκάλυψη αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της έρευνας και να οδηγήσει σε περαιτέρω ανακριτικές διαδικασίες.

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, κατά την είσοδό τους στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Η Χριστίνα Κοραή, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι το μοιραίο πρόβλημα παρουσιάστηκε την ώρα που ο ερμηνευτής συνδέθηκε με τον καθετήρα.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λεπτομέρεια, καθώς, από νομικής άποψης, υπάρχει διαφορά στο αν ένας ασθενής παθαίνει ανακοπή πριν ξεκινήσει το μηχάνημα ή κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης θεραπείας. Οι διασώστες αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν για όσα είδαν, καθώς πλέον ξεκινά μια σειρά ανακριτικών διαδικασιών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η επίσκεψη στην κλινική και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί την κλινική πλασμαφαίρεσης το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και το κοινό.

Από την αρχή, ένα σημαντικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας στο ιατρείο ή αν το πρόβλημα παρουσιάστηκε πριν από αυτήν. Το νέο στοιχείο με το μηχάνημα σε λειτουργία δίνει μια νέα διάσταση σε αυτό το ερώτημα, ανοίγοντας έναν νέο φάκελο ερευνών.

Ερωτήματα για την κλινική Stem Cell και την γιατρό

Συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν και για την κλινική Stem Cell, την οποία επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το ιατρείο και τους δύο γιατρούς που εργάζονταν εκεί, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ειδικότερα, η κυρία Παγώνη τόνισε ότι η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία του τραγουδιστή, δεν διαθέτει ειδίκευση. Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν ένας γιατρός χωρίς ειδίκευση να προβαίνει σε διάγνωση και να προτείνει θεραπεία σε ασθενή που δηλώνει ότι δεν αισθάνεται καλά. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έπρεπε να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικευμένο γιατρό και να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο με ΕΚΑΒ.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υπογράμμισε επίσης ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που διενεργείται αποκλειστικά σε νοσοκομεία και όχι σε ιατρείο, καθώς απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμός.

Οι ανακριτικές διαδικασίες και οι προηγούμενοι έλεγχοι

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκινά μια σειρά ανακριτικών διαδικασιών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η αποκάλυψη ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία μπορεί να αλλάξει το επίπεδο της κατηγορίας, όπως επισημάνθηκε από δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Υγείας έχει λάβει κάθετη θέση εξ αρχής για το ζήτημα. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την έναρξη έρευνας σε βάθος σε όλα τα κέντρα που διαφημίζουν θεραπείες «αναγέννησης». Στη συγκεκριμένη περίπτωση της κλινικής Stem Cell, υπήρχε διαφήμιση από πριν, ενώ κατά τη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων από τον ιατρικό σύλλογο, τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί στο χώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis