Φωτιά στην Πλατανιά Δράμας: Μεγάλες δυνάμεις στην αγροτοδασική έκταση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά της Δράμας. Οι φλόγες, που καίνε την περιοχή, κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Εκτεταμένη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Πλατανιά Δράμας, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστών. Συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η παρουσία τους είναι κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Αυτές οι ομάδες προέρχονται από την 4η και την 7η ΕΜΟΔΕ, μονάδες που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Η συμβολή των πεζοπόρων τμημάτων είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Πέραν των πεζοπόρων, στο σημείο έχουν σπεύσει και 4 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία υποστηρίζουν τις επίγειες επιχειρήσεις με την παροχή νερού και τον εξοπλισμό τους. Η συντονισμένη δράση των επίγειων δυνάμεων αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Εναέρια μέσα και συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Την επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύουν και εναέρια μέσα. Συνολικά, 4 αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, στοχεύοντας στα πύρινα μέτωπα. Η συμβολή των αεροσκαφών είναι καθοριστική για τον περιορισμό της ταχύτητας εξάπλωσης της φωτιάς, ειδικά σε αγροτοδασικές εκτάσεις όπου οι φλόγες μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα.

Επιπλέον, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ενεργή συνδρομή και ο δήμος Παρανεστίου. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κινητοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιου είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η συνδρομή του δήμου Παρανεστίου εκδηλώνεται κυρίως μέσω της διάθεσης υδροφόρων οχημάτων. Οι υδροφόρες αυτές συμβάλλουν στην ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, εξασφαλίζοντας ότι οι επίγειες δυνάμεις διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς διακοπές. Η υποστήριξη αυτή ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστών.

Διερεύνηση των αιτιών από ειδικό κλιμάκιο

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας έχει αναλάβει την υπόθεση, με σκοπό να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην Πλατανιά Δράμας.

Τα μέλη του κλιμακίου θα συλλέξουν και θα αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για να προσδιοριστεί εάν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια, σε φυσικά αίτια ή σε εμπρησμό. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr