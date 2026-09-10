Βόλος: 19χρονος γιος επιτέθηκε άγρια στον πατέρα του, νοσηλεύεται ο 43χρονος

Ένα άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο, με αποτέλεσμα ένας 43χρονος πατέρας να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης. Θύμα σκληρής επίθεσης από τον 19χρονο γιο του, ο πατέρας δέχθηκε χτυπήματα με παλούκι και γροθιές. Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η δικαστική διαδικασία αναβλήθηκε.

Το άγριο επεισόδιο έξω από το δημαρχείο

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, 7 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από το Δημαρχείο του Βόλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 19χρονος γιος φέρεται να επιτέθηκε στον 43χρονο πατέρα του με ιδιαίτερη αγριότητα. Ο νεαρός χρησιμοποίησε ένα παλούκι, ενώ στη συνέχεια χτύπησε τον πατέρα του και με γροθιές.

Τα χτυπήματα εστιάστηκαν στην περιοχή των πλευρών του 43χρονου, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. Ο πατέρας, ο οποίος είναι Ρομά, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά το περιστατικό, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου γιου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του νεαρού Ρομά σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη έγινε λίγο μετά το επεισόδιο, διασφαλίζοντας την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση, αν και ο λόγος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Ο 19χρονος δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Ωστόσο, η υπόθεση δεν εκδικάστηκε και αναβλήθηκε για ρητή δικάσιμο. Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας.

Ο λόγος για την ανάγκη διερμηνέα είναι ότι ο 19χρονος δεν μιλά καλά ελληνικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επικοινωνία του με το δικαστήριο και την πλήρη κατανόηση της διαδικασίας. Το δικαστήριο έκρινε αναγκαία την παρουσία διερμηνέα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.

Η κατάσταση της υγείας του 43χρονου πατέρα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο, έγινε γνωστό ότι ο 43χρονος πατέρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να είναι σταθερή, παρά τα σοβαρά χτυπήματα που δέχθηκε στα πλευρά του.

Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του 43χρονου, ο οποίος παραμένει υπό ιατρική επίβλεψη. Η νοσηλεία του κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit