Βόλος: 19χρονος ξυλοκόπησε άγρια τον πατέρα του με πάσσαλο

Ένα σοβαρό περισταστικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένας 19χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε άγρια τον 43χρονο πατέρα του. Ο πατέρας, μετά την επίθεση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, έχοντας υποστεί σοβαρά χτυπήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του χρησιμοποιώντας έναν πάσσαλο, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε και με γροθιές, προκαλώντας του τραύματα κυρίως στα πλευρά.

Ο άγριος ξυλοδαρμός και η νοσηλεία του 43χρονου

Ο 43χρονος πατέρας δέχτηκε την άγρια επίθεση από τον 19χρονο γιο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί άμεση νοσηλεία. Ο νεαρός κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αρχικά έναν πάσσαλο για να χτυπήσει τον πατέρα του, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την επίθεση με γροθιές. Τα χτυπήματα επικεντρώθηκαν στην περιοχή των πλευρών του 43χρονου.

Μετά το περιστατικό, ο τραυματισμένος πατέρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τον 19χρονο σε αυτή την επίθεση εναντίον του πατέρα του δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής στις αρχές.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό, ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για την υπόθεση. Ο 19χρονος Ρομά συνελήφθη από τις αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Αναβολή της δίκης και η ανάγκη διερμηνέα

Η υπόθεση του 19χρονου οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, ωστόσο η εκδίκαση της αναβλήθηκε. Η απόφαση για αναβολή ελήφθη προκειμένου να οριστεί ρητή δικάσιμος και να διοριστεί διερμηνέας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά ελληνικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επικοινωνία του με το δικαστήριο και την κατανόηση των νομικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, επιβεβαιώθηκε επίσης ότι ο 43χρονος πατέρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη από την επίθεση του γιου του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr