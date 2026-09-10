Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλεσε τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προχώρησε στην ανάκληση τιμητικής διάκρισης που είχε απονεμηθεί στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, κατά τις εργασίες της 170ής Συνοδικής Περιόδου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Αιτία της ανάκλησης αποτέλεσε το προσβλητικό περιεχόμενο πρόσφατης επιστολής του πρώην Μητροπολίτη προς τα μέλη της νέας Συνοδικής Περιόδου.

Η ανάκληση της τιμητικής διάκρισης

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα την ανάκληση της τιμητικής διάκρισης που είχε απονεμηθεί στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο. Η συγκεκριμένη διάκριση αφορούσε τον Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η αρχική απόφαση για την απονομή της τιμής είχε ληφθεί στις 26 Αυγούστου, ενώ η ανάκλησή της αποφασίστηκε κατά τις συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση που είχε τιμήσει τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο. Η ανάκληση αυτή ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά την αρχική απονομή της τιμής, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στα εκκλησιαστικά δρώμενα.

Η επιστολή που οδήγησε στην απόφαση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έλαβε υπόψη της μια πρόσφατη επιστολή που είχε αποστείλει ο πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος. Η επιστολή αυτή απευθυνόταν προς τα μέλη της νέας 170ής Συνοδικής Περιόδου. Το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής χαρακτηρίστηκε ως προσβλητικό.

Συγκεκριμένα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έκρινε ότι το περιεχόμενο της επιστολής ήταν προσβλητικό τόσο προς το σώμα της ίδιας της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, όσο και προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή η κρίση οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση για την ανάκληση της τιμητικής διάκρισης, μετά από ονομαστική ψηφοφορία των μελών της Συνόδου.

Οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Οι συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 170ής Συνοδικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτές ήταν οι πρώτες συνεδρίες για τον μήνα Σεπτέμβριο και έλαβαν χώρα υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου ξεκίνησαν με την τέλεση ειδικής Ιεράς Ακολουθίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τα νέα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εκφράζοντας ευχές για την ευόδωση των εργασιών εν πνεύματι αγάπης και συνεργασίας. Εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων, αντιφώνησε ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος.

Συγκρότηση επιτροπών και δικαστηρίων

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες. Αρχικά, επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως από τη λήξη της προηγούμενης Συνόδου έως σήμερα. Στη συνέχεια, συγκροτήθηκαν τα Συνοδικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5383/1932, ο οποίος αφορά τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια και την προ αυτών διαδικασία.

Επιπλέον, διορίσθηκαν οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι – Μέλη των Συνοδικών Επιτροπών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νόμου 590/1977. Διορίστηκαν επίσης Συνοδικά Μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια της Αποστολικής Διακονίας, της Εφορευτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου και της Υποεπιτροπής «Διπτύχων». Τέλος, συγκροτήθηκε το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων (Α.Υ.Σ.Ε.) και τα λοιπά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Οι νέοι συνοδικοί σύνδεσμοι

Στο πλαίσιο των διορισμών, ορίστηκαν και οι Συνοδικοί Σύνδεσμοι σε συγκεκριμένες Συνοδικές Επιτροπές. Για την Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου, διορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την οργάνωση των επιτροπών της.

Αντίστοιχα, στην Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, διορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Οι διορισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας των συνοδικών οργάνων, όπως αυτές προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos