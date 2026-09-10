Ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε λιποθυμικό επεισόδιο σε εστιατόριο της Νέας Ερυθραίας, τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού του, Ιωάννας Γάκα, σκιαγραφεί μια εικόνα επιβαρυμένης υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του καλλιτέχνη. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, συλλέγοντας στοιχεία από το ιατρείο στο Κολωνάκι και από το σπίτι των γιατρών.

Το λιποθυμικό επεισόδιο στην Κηφισιά

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 7, ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην περιοχή της Κηφισιάς, το οποίο αναφέρεται και ως Νέα Ερυθραία. Ο τραγουδιστής βρισκόταν μαζί με άλλα τρία άτομα όταν κατέρρευσε πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας αναστάτωση στην παρέα του.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος και οι φίλοι του τραγουδιστή χειρίστηκαν την κατάσταση με διακριτικότητα, προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτό το περιστατικό από τους υπόλοιπους θαμώνες. Τον απομάκρυναν από την πίσω πόρτα του εστιατορίου. Περίπου μισή με μία ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφθασε στο σημείο και τον παρέλαβε από το πίσω μέρος του μαγαζιού. Είχε προηγηθεί η στάθμευση ενός μαύρου αυτοκινήτου που έκλεισε τον δρόμο μπροστά από το κατάστημα, ενισχύοντας την προσπάθεια για διακριτικότητα.

Η κατάσταση της υγείας του

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίαζε αρρυθμίες τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Η κατάσταση της υγείας του φάνηκε επιβαρυμένη και κατά την επίσκεψή του στο ιατρείο της γιατρού Ιωάννας Γάκα, την Τρίτη, λίγες ημέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο.

Η γιατρός περιέγραψε την κατάσταση του τραγουδιστή κατά την άφιξή του στο ιατρείο, αναφέροντας ότι «δεν ήταν καλά» και βρισκόταν «σε υπερδιέγερση». Αυτή η επίσκεψη ήταν η πρώτη του Γιώργου Μαζωνάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο από το 2021.

Η κατάθεση της γιατρού Ιωάννας Γάκα

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατέθεσε σχετικά με την ιατρική του πορεία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το 2021 του είχε κάνει υδραφαίρεση. Την Τρίτη, πριν από τον θάνατό του, πραγματοποιήθηκε μία συμβουλευτική επίσκεψη στο ιατρείο της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η γιατρός πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Η έρευνα των αρχών

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες που τον οδήγησαν. Αξιωματικοί του ελληνικού FBI συνέλλεξαν έγγραφα και διάφορα στοιχεία από το ιατρείο που βρίσκεται στο Κολωνάκι, όπου είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Επιπλέον, η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε και στην οικία των γιατρών, στο πλαίσιο της συλλογής όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki