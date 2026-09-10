Οι αρχές βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά από πολύωρη έρευνα στον χώρο του ιατρείου, κλιμάκια αστυνομικών και στελεχών του ελληνικού FBI μετέβησαν στην οικία των δύο γιατρών που το διαχειρίζονται, στο Ψυχικό, αναζητώντας πρόσθετα ευρήματα. Η προθεσμία του αυτοφώρου λήγει απόψε, γεγονός που καθιστά τις ενέργειες των αρχών ιδιαίτερα πιεστικές.

Εξονυχιστικός έλεγχος στο ιατρείο του Κολωνακίου

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί για να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού FBI και αξιωματικός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι ερευνητές προχώρησαν στη συλλογή μεγάλου όγκου ψηφιακού υλικού, κατασχέθηκαν υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και άλλα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχές συνέλεξαν τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία, τα οποία τοποθετήθηκαν σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Στο ιατρείο βρέθηκαν παρόντες και οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες και διαχειριστές της κλινικής, οι οποίοι κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους, παρουσία εισαγγελέα και στελεχών της Ασφάλειας.

Έρευνα στην οικία των γιατρών και εύρημα μηχανημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του ζευγαριού των γιατρών στο Ψυχικό. Εκεί, οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα από τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν είχε εντοπιστεί σε έλεγχο που είχε γίνει το 2025.

Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Βασικός στόχος των αρχών είναι η δημιουργία ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος. Μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ψηφιακά αρχεία, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν στοιχεία για τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στην κλινική, τα πρόσωπα που τις διενεργούσαν, τα ραντεβού των ασθενών, καθώς και πιθανά δεδομένα που αφορούν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Επιδιώκεται να διαπιστωθεί πού βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν από το ραντεβού, τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ποιες ενέργειες ακολούθησαν μετά την κατάρρευσή του.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αστυνομικοί μετέβησαν στην Αιματολογική Κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία. Τους εξηγήθηκε ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, γίνεται με δύο φλεβοκαθετήρες και απαιτεί πιστοποίηση και εκπαίδευση για τον χειριστή.

Προηγούμενο περιστατικό λιποθυμίας και μαρτυρίες

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από το μοιραίο περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραγουδιστής φέρεται να λιποθύμησε το απόγευμα του Σαββάτου σε εστιατόριο στην Κηφισιά, ενώ καθόταν στο τραπέζι με την παρέα του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι υπήρξε αναστάτωση και ότι ο υπεύθυνος του μαγαζιού, μαζί με την παρέα του τραγουδιστή, προσπάθησαν να διαχειριστούν το γεγονός με διακριτικότητα, βγάζοντάς τον από την πίσω πόρτα γύρω στις 7 το απόγευμα.

Άλλη μάρτυρας περιέγραψε την άφιξη ασθενοφόρου περίπου μισή με μία ώρα αργότερα, με ένα μαύρο αυτοκίνητο να έχει κλείσει τον δρόμο για να μην περνούν άλλα οχήματα. Η μεταφορά του έγινε από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος, με μεγάλη διακριτικότητα, χωρίς να μαζευτεί κόσμος.

Θετικές μαρτυρίες ασθενών για την πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, βλέπει το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από ανάρτηση άλλης ασθενούς του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, η οποία είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την ίδια γιατρό. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ασθενής περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική. Όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε ως στόχο την απομάκρυνση τοξινών, βαρέων μετάλλων, φλεγμονωδών πρωτεϊνών και άχρηστων στοιχείων από το αίμα.

Η ασθενής προσθέτει ότι η θεραπευτική προσέγγιση συνδυάστηκε και με θεραπεία βλαστοκυττάρων, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω». Ευχαρίστησε τη «Δόκτορα Ι. Γ.» και την ομάδα της για τη φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos