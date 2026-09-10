Το Zuma Athens έρχεται στη Riviera Galleria του Ελληνικού

Η Riviera Galleria, ένας νέος premium προορισμός υψηλής αισθητικής, τόσο για shopping όσο και για γαστρονομία, υποδέχεται το Zuma Athens στο The Ellinikon. Το διεθνώς αναγνωρισμένο brand της σύγχρονης ιαπωνικής γαστρονομίας εγκαινιάζει έτσι την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η άφιξη του Zuma Athens αποτελεί ένα πρώτο ισχυρό στίγμα για τον νέο προορισμό που διαμορφώνεται στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού.

Η νέα άφιξη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Zuma Athens, ως διεθνώς αναγνωρισμένο brand της σύγχρονης ιαπωνικής γαστρονομίας, επιλέγει την Αθηναϊκή Ριβιέρα για την επέκτασή του. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας του στην ελληνική πρωτεύουσα, προσφέροντας μία νέα επιλογή στους λάτρεις των γαστρονομικών εμπειριών.

Η παρουσία του Zuma στην Αθήνα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην συνεχή διεθνή του ανάπτυξη. Το εστιατόριο εντάσσεται σε έναν νέο προορισμό που αναμένεται να αναδιαμορφώσει την περιοχή του παραλιακού μετώπου του Ελληνικού.

Η Riviera Galleria: Ένας προορισμός υψηλής αισθητικής

Η Riviera Galleria είναι ένας νέος premium προορισμός, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εμπειρίες shopping και γαστρονομίας. Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου αρχιτέκτονα Kengo Kuma, ο οποίος έχει επιμεληθεί την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική προσέγγισή του.

Η αρχιτεκτονική της Riviera Galleria αντλεί έμπνευση από τη διαρκή κίνηση της ελληνικής θάλασσας, ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί στο επίκεντρο το φυσικό φως, το τοπίο και την άμεση σχέση με το νερό. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φιλοξενώντας κορυφαία διεθνή και ελληνικά ονόματα από τους χώρους της μόδας και της εστίασης.

Ο νέος αυτός προορισμός πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωσή του και αναμένεται να διαμορφώσει μία ξεχωριστή premium εμπειρία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η Riviera Galleria θα υποδεχθεί το κοινό το 2027, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για τους επισκέπτες της.

Η φιλοσοφία του Zuma Athens

Η σχεδιαστική προσέγγιση και το concept του Zuma Athens έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την ελληνική πρωτεύουσα. Το εστιατόριο συνδυάζει αρμονικά στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας με αναφορές στην ελληνική μυθολογία, δημιουργώντας έναν μοναδικό χαρακτήρα.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας του βρίσκεται η ιαπωνική παράδοση Sakamori, η οποία θέλει τους ανθρώπους να συναντιούνται γύρω από το φαγητό, το ποτό και τη μουσική. Αυτή η παράδοση συναντά τον Αίολο, τον θεό των ανέμων της ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος παραπέμπει στην κίνηση, την ανακάλυψη και τα νέα ταξίδια.

Μέσα από αυτές τις δύο επιρροές, διαμορφώνεται ένας χώρος όπου πρωταγωνιστούν η κίνηση, το φως και τα φυσικά υλικά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες του.

Δηλώσεις του Ομίλου Azumi και η επέκταση στην Ελλάδα

Ο Sven Koch, Chief Executive Officer του Ομίλου Azumi, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την άφιξη του Zuma Athens. Ο κ. Koch χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στη διεθνή πορεία του Zuma.

Ο Όμιλος Azumi προετοιμάζεται να γιορτάσει την 25η επέτειο του Zuma την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας την περηφάνια του για τη συνεχή επέκταση της παρουσίας του σε σημαντικούς προορισμούς παγκοσμίως. Ο κ. Koch τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί μία ολοένα και πιο σημαντική αγορά για τον Όμιλο, μετά την επιτυχημένη πορεία του Zuma Mykonos και των ROKA σε Μύκονο και Σαντορίνη.

Το Zuma Athens αποτελεί το τέταρτο εστιατόριο του Ομίλου στη χώρα, κάτι που ο κ. Koch περιέγραψε ως τη φυσική εξέλιξη της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Ο ίδιος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που φέρνουν το Zuma στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε ένα περιβάλλον που, όπως ανέφερε, ταιριάζει απόλυτα με τη ζωντάνια, την ενέργεια και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζουν το Zuma.

Με πληροφορίες από: Reader