Η έρευνα του ΙΣΑ στο ιατρείο του Κολωνακίου: Ευρήματα για άδειες και πλασμαφαίρεση

Άμεσος έλεγχος διενεργήθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) σε ιατρείο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στόχος του ελέγχου ήταν να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

Ευρήματα κατά τον έλεγχο

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποίησε το κλιμάκιο του ΙΣΑ, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα στους χώρους του ιατρείου. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΑ, η εγκατάσταση τέτοιων μηχανημάτων απαγορεύεται ρητά σε ιατρείο, υποδεικνύοντας μια πιθανή παράβαση των ισχυόντων κανονισμών.

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα αποτελούν κεντρικό σημείο της έρευνας, καθώς η παρουσία τους εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν από την επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων.

Η απαγόρευση της πλασμαφαίρεσης σε ιατρεία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι η διενέργεια πλασμαφαίρεσης δεν επιτρέπεται στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα εν λόγω ιατρεία. Η πλασμαφαίρεση χαρακτηρίζεται ως μια σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε καμία περίπτωση σε ιατρεία που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για την αντιμετώπιση τυχόν πιθανών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν.

Προηγούμενοι έλεγχοι και βεβαιώσεις λειτουργίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΑ, τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν ένας παθολόγος και ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν λάβει χώρα κατά τα έτη 2024 και 2025.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επιτόπιων ελέγχων, δεν είχε διαπιστωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στους χώρους αυτούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας τόσο για το παθολογικό ιατρείο όσο και για το ιατρείο άνευ ειδικότητας, τα οποία συστεγάζονταν στον ίδιο χώρο.

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΙΣΑ

Σχετικά με το ζήτημα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, προέβη σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ασθενών. Όπως ανέφερε, η ασφάλεια αυτή αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για τον Σύλλογο.

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο ΙΣΑ διεξάγει συστηματικούς ελέγχους με σκοπό την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας όλων των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόσθεσε επίσης ότι σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας την τήρηση της νομιμότητας και των κανόνων ασφαλείας.

Επιπλέον, ο ΙΣΑ, πέραν των τακτικών ελέγχων που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες. Αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να διαπιστώνεται η διαρκής τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας σε όλες τις ιατρικές εγκαταστάσεις, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από: Reader