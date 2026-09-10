Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κορινθία: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βελίνα, η οποία βρίσκεται στον δήμο Σικυωνίων Κορινθίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η κινητοποίηση των δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σήμερα ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Επίγειες δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές περιλαμβάνουν και μία ομάδα πεζοπόρων. Συγκεκριμένα, μία πηγή αναφέρει την κινητοποίηση της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ μία άλλη πηγή κάνει λόγο για την 9η ΕΜΟΔΕ. Αυτές οι μονάδες επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Παράλληλα, για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων, έχουν κινητοποιηθεί και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες εργάζονται εντατικά για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Βελίνας Κορινθίας.

Συνδρομή από αέρος με αεροσκάφη

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την πληγείσα περιοχή. Η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φωτιάς, ειδικά σε σημεία που είναι δύσβατα για τα επίγεια μέσα.

Η παρουσία των αεροσκαφών συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, συμπληρώνοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν στο έδαφος. Ο συντονισμός μεταξύ επίγειων και εναέριων δυνάμεων είναι συνεχής για τη βέλτιστη διαχείριση του περιστατικού.

Παρακολούθηση με drone και υψηλός κίνδυνος

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το drone είναι εξοπλισμένο με προηγμένες κάμερες, συγκεκριμένα θερμική και οπτική, οι οποίες παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης στο πεδίο. Παράλληλα, η περιοχή της Κορινθίας, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, έχει χαρακτηριστεί σήμερα ως υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 3. Αυτό το δεδομένο υπογραμμίζει την αυξημένη επικινδυνότητα και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στη Βελίνα Κορινθίας, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την εξέταση όλων των δεδομένων του περιστατικού.

Η διερεύνηση αυτή είναι απαραίτητη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των προβλεπόμενων ενεργειών για την πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos